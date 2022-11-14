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Вернуться, что бы понять

14.11.2022, 9:09, Афиша
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Рыбинский киноклуб «Современник» продолжает знакомить зрителя с молодым кино Якутии, удивляющим и радующим нас новыми именами и интересными работами.

По чудесной случайности нам удалось пригласить одного из ведущих режиссёров «Саха-фильм» Дмитрия Давыдова (Главный приз Кинотавра за фильм «Пугало»). В воскресенье, 20 ноября, в 17:00 он представит в ОКЦ свою картину «Молодость», ещё не вышедшую в прокат, но продолжающую завоёвывать признание и награды на фестивалях, будь то номинация на приз 44-го ММКФ «Св. Георгий» или диплом Федерации киноклубов «За артистизм в создании современной мифологии».

…Уставший искать счастье в большом городе, сорокалетний Василий (Альберт Алексеев) возвращается в свой посёлок, в котором не был более 20 лет. Как встретит его родной дом, школьные друзья? Можно ли вернуть молодость? Об этом автор говорит с нами на языке современной притчи, по-доброму иронично, не приукрашивая, но с любовью показывая своих земляков.

В памяти воскресают немного забытые шукшинские интонации, а сердце зрителя наполняется добром и состраданием. Это тот редкий случай, когда фестивальное кино становится фильмом для широкого зрителя.

Иван Спиридонов




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