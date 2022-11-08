В Рыбинске проходят гастроли Луганского театра кукол

8 ноября в Рыбинске в рамках проекта «Большие гастроли», организованного Министерством культуры и Росконцертом, выступает Луганский государственный академический театр кукол.

За один день творческий коллектив покажет два спектакля для юных рыбинцев.

Юным зрителям представляют спектакли «Гусенок» — для дошколят и «Дюймовочка» — для младших школьников. Рыбинцы пришли на показ с цветами и памятными подарками.

– Мы проехали достаточно много городов, в каждом нас встречали очень трепетно, с желание познакомиться с нашим творчеством. Но сегодня это был фейерверк эмоций, подарков. Такого огромного внимания к нашему коллективу я не ожидал, – рассказал директор Луганского театра кукол Сергей Терновой.

Встреча коллективов театра кукол Рыбинска и Луганска произошла не впервые. В этом году она работали на одной сцене в рамках международного фестиваля в Выборге. Театры практически ровесники. Рыбинский старше всего на шесть лет.

В настоящее время коллектив Луганского театра всего восемь человек. Спектакли идут без мужского исполнения. По этой причине из 30 постановок, которые в репертуаре существовали до начала событий в Луганской народной республике, осталось меньше десятка. Театр некоторое время не работал совсем.

– Сейчас вся нагрузка легла на женские плечи. В таких условиях трудно работать и главному режиссеру, и актерам. Мы хотим приехать в более полном составе, когда наши ребята вернуться с боевых позиций. Гастроли помогают коллективу театра знакомиться с городами и коллегами, планировать дальнейшее сотрудничество, гастроли, участие в фестивалях, юбилейных датах. Наши планы связны с постановкой спектаклей в следующем году, – подчеркнул директор Луганского театра кукол Сергей Терновой.

Рыбинцы поделились с гостями своим опытом в поиске новых форм работы со зрителями через экскурсии в театральное закулисье, постановкой спектаклей для самых маленьких зрителей в свободном формате «Театр на подушках».

– Об атмосфере могут рассказывать вещи, которые находятся в театре. Мы познакомились со зданием: побывали и в гримёрке, и на сцене, и за сценой. Театр наполнен любовью. Здесь замечательная атмосфера, и мы, люди творческие, её читать умеем. Эта поездка для нас – уверенность в завтрашнем дне. Крепкая надежда на перспективу, что у всех у нас все будет хорошо, – отметил залуженный артист Луганской народной республики, режиссер театра кукол Валерий Середа.

Впереди у кукольников из Луганска небольшая экскурсия по Рыбинску, знакоместо с городом, а затем вечерний показ спектакля «Гусенок».

– Благодаря проекту «Большие гастроли», мы смогли встретиться, поговорить на одном языке театра, которым движет вдохновение, творчество, фантазия, воображение. Этот язык помогает нам чувствовать, понимать друг друга и нашу жизнь, и становится лучше, – поприветствовала гостей заместитель главы администрации Рыбинска по социальной политике Лариса Сорокина.

В гастрольном туре кукольников и Луганска, который стартовал 22 октября, десять городов: Рязань, Владимир, Ковров, Муром, Иваново, Кострома, Кинешма, Рыбинск, Ярославль, Переславль-Залесский. Завершатся гастроли 13 ноября.

Пресс-служба администрации города Рыбинска