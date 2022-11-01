«Елка в дар» и лыжный марафон

В Рыбинске запустили предновогоднюю акцию «Елка в дар»

Муниципальное предприятие «ДЭС» примет от горожан в дар елку, которая украсит одно из городских общественных мест к новогодним праздникам. С таким обращением специалисты предприятия выходят к рыбинцам ежегодно. При желании горожанин может предложить дерево cо своего частного участка, которое по каким-либо причинам не нужно владельцу.

Дерево для новогоднего оформления площадей и скверов должно соответствовать определённым требованиям и размерам. Его состояние специалисты оценят на месте, также предстоит определить наличие возможности его спилить и вывезти с частной территории.

– Понятно, когда маленькую елочку сажают, она красиво смотрится в оформлении участка. Со временем начинает сильно затенять участок, разрастаются корни, возможно, нарушают конструктивные особенности близстоящих строений, – поясняет заместитель директора МУП «ДЭС» Елена Дементьева. – Мы готовы взять ель у горожан в качестве подарка, предварительно выехав и оценив возможности транспортировки, без ущерба участку владельца, дорогам дачного массива.

Чтобы ваше дерево украсило одну из городских площадей, есть определённые требования: высота ели – 12-15 метров, со всех сторон должна быть равномерная крона, без повреждений. Отдельное требование – это проезд к месту произрастания дерева: для перевозки потребуется спецтехника – кран и длинномер, и очень важно наличие подъездных путей. В каждом конкретном случае специалисты выедут на место и оценят возможность выпиловки и транспортировки. Также требуются деревья размером 6-7 метров, которые, как правило, устанавливают у дворцов и домов культуры.

Горожане могут предложить ель со своего участка через сообщения официальной группы Администрации в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/rybadm), обратиться к Дементьевой Елене Владимировне по телефону +7 (961) 155-00-53 или через сообщения в WhatsApp. К сообщению можно приложить фотографию ели и участка.

Регистрация на Деминский лыжный марафон – 2023 открыта

Началась регистрация на XVI Ростех Деминский лыжный марафон, который в 2023 году будет проходить 3, 4 и 5 марта. Трехдневная спортивная программа позволить увеличить количество слотов на самые популярные дистанции крупного спортивного события.

Приём заявок для участия в XVI Ростех Деминском лыжном марафоне только стартовал, а на соревнования уже зарегистрировалось 319 спортсменов из трёх стран, 31 региона и 107 городов, сообщают организаторы.

Онлайн-регистрация доступна по ссылке: https://goo.su/Rf3YIip. Здесь же размещена подробная информация о правилах, времени, месте и датах проведения Ростех Деминского лыжного марафона. Организаторы обещают всем любителям лыжных гонок незабываемые впечатления.

Подготовка трасс к самому массовому лыжному марафону в России началась ещё летом. Для удобства спортсменов, чтобы разгрузить трассу перед первым подъёмом, специалисты обустроили ещё один — параллельный имеющемуся.

Программа соревнований составлена следующим образом:

3 марта

12:00 – Старт на дистанцию 5 км, стиль свободный (FT).

12:20 – Старт на дистанцию 10 км, стиль свободный (FT).

14:00 – Церемония награждения.

4 марта

11:00 – Старт на дистанцию 50 км, стиль свободный (FT).

14:30 – Церемония награждения 50 км (абсолют и группы: MM, M1, M2, ML, L1, L2).

16:00 – Церемония награждения 50 км (группы: M3, M4, M5, L3, L4).

Организаторами запланированы в этот день пять стартовых волн: первая – 400 человек, вторая – 400, третья – 600, четвёртая – 600, пятая – 800.

5 марта

10:00 – «Baby-марафон» на дистанцию 1 км, стиль классический (CT). (группа B2 2017 – 2015 гг.р)

10:10 – «Baby-марафон» на дистанцию 1 км, стиль классический (CT). (группа B1 2019 – 2018 гг.р)

10:30 – Старт на дистанцию 2 км, стиль классический (CT)

11:00 – Старт на дистанцию 25 км, стиль классический (CT).

14:30 – Церемония награждения

Во время преодоления 25-километровой классической дистанции, на трассе будут присутствовать судьи с видеокамерами. Они будут фиксировать нарушения по стилю прохождения, соответствующему или не соответствующему правилам гонки.

С более подробной информацией об условиях участия в XVI Деминский лыжный марафон, а также задать свои вопросы можно в группе организаторов в «ВКонтакте» https://vk.com/demino_marathon.