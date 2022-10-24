Разжимая кулаки

Очередное заседание рыбинского киноклуба «Современник» – в среду, 26 октября – вновь посвящено творчеству учеников Александра Сокурова.

На сей раз это кинематограф Киры Коваленко. Её новый фильм «Разжимая кулаки» – взволнованный рассказ о взрослении девушки на Северном Кавказе. Место действия – маленький осетинский городок Мизур, зажатый между отвесными скалами. Сюда после трагических событий перевёз свою семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, требуя беспрекословного подчинения… Главную героиню, юную Аду, сыграла Милана Агузарова, её отца – Алик Караев.

Известный нам критик Артем Долин (признан в демократической России «иностранным агентом») пишет, что картина «сделана с предельной честностью и бескомпромиссностью», отмечая «концентрированный и энергичный визуальный язык». Вторая работа молодого автора получил в Каннах гран-при конкурса «Особый взгляд», был выдвинут на «Оскар-2022» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и номинирован на российскую премию «Ника» (её присуждение состоится в 2023 году).

«Разжимая кулаки» Кира Коваленко сняла полностью на осетинском языке. Возможно, для кого-то это станет проблемой при просмотре и восприятии фильма, но в таком подходе молодой режиссёрки есть своя прелесть.

Во-первых, кино рассказывает про Осетию и, хоть местные знают русский, там есть свой язык. Во-вторых, Коваленко до начала съёмок узнавала у актёров, на каком языке они разговаривают с друзьями, с семьёй и как им комфортнее общаться. Когда в ответ она услышала, что на осетинском, то было принято решение снимать фильм на нём (хотя сценарий фильма написан на русском).

Кира Коваленко как настоящий автор бросила себе вызов, тем более ей не впервой (дебют режиссёрки «Софичка» по одноименному произведению Фазиля Искандера снят на абхазском).

Во время просмотра картины всё равно вслушиваешься в незнакомый язык и порой до ушей долетают знакомые слова. В Осетии, как и во многих местах Кавказа и средней Азии, насколько мне известно, присутствует смешение языков. Русские слова проскакивают в диалогах героев. От этого происходит ещё большее погружение в историю фильма. Создаётся впечатление, что зритель наблюдает за происходящим со стороны, но настолько близко, насколько это в принципе позволительно.