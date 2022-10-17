Ремонт дворов и немного ям

В Рыбинске завершаются работы по программе ремонта дворов

17 октября на аппаратном совещании главы обсудили завершение ремонта дворов. В этом году работы велись на 44 объектах по двум программам – «Наши дворы» и «Решаем вместе».

В настоящее время 40 дворов уже сданы, подрядчикам осталось завершить работы в четырех дворах по адресам: Рапова, 11, Бабушкина, 23, Луговая, 10 и Волочаевская, 19.

– Все они в высокой степени готовности. Лишь в одном – на улице Луговой – еще идет асфальтирование, в помощь подрядчику выйдет организация, располагающая необходимыми мощностями. Работы держу на личном контроле, – говорит глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

В проектах благоустройства дворовых территорий, которые готовили жители, не были предусмотрены ограждения вокруг детских площадок. Это небезопасно. Дмитрий Рудаков подчеркнул, что департамент ЖКХ обязательно поработает вопрос в следующем году. Средства на работы будут запрошены из областного бюджета.

В Рыбинске проведут работы по ямочному ремонту

В настоящее время проходят конкурсные процедуры по выбору подрядной организации для проведения работ. Горячим асфальтом планируется отремонтировать порядка 1 300 кв. м. дорожного покрытия. В список участков войдут дороги, в отношении которых есть предписание от ГИБДД, а также по которым проходит наибольший транспортный трафик.

Общая стоимость работ 1,8 млн рублей.

— Ямочный ремонт предотвращает полотно дороги от дальнейшего разрушения. Сейчас определяем первоочередные дороги. Однозначно требуется ямочный ремонт на Волжской набережной от Собора до улицы Луначарского, по улице Гагарина, на Пошехонском тракте, на Окружной дороге в районе кладбища, на подъездах к мосту, — пояснили в Управлении городского хозяйства.

Ямочный ремонт по необходимости планируют проводить и в зимний период. При отрицательных температурах дорожники могут использовать литой асфальт и «холодный» асфальт.