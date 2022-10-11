Медиарейтинг губернаторов за сентябрь
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за сентябрь 2022 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.
В сентябре 2022 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
43 303
|
277 867,3
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
36 267
|
246 871,8
|
3
|
+1
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
13 221
|
124 622,1
|
4
|
+1
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
7 323
|
65 767,0
|
5
|
-2
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
7 279
|
53 895,1
|
6
|
0
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
11 180
|
37 910,1
|
7
|
+2
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
7 222
|
32 824,7
|
8
|
-1
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
5 452
|
32 765,1
|
9
|
+1
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
8 005
|
31 910,6
|
10
|
+2
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
6 358
|
30 004,4
|
11
|
0
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
6 391
|
27 381,2
|
12
|
-4
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
5 901
|
27 295,0
|
13
|
+2
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
4 962
|
27 093,0
|
14
|
-1
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
4 015
|
21 193,5
|
15
|
+1
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
4 445
|
13 832,3
|
16
|
-2
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
3 908
|
12 395,0
|
17
|
0
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 780
|
9 070,0
|
18
|
0
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 233
|
7 911,0
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому призванным в рамках частичной мобилизации жителям города будут доплачивать 50 тыс. рублей в месяц. Иностранным гражданам, заключившим в Москве контракт на военную службу, предоставят те же меры социальной поддержки, что и мобилизованным москвичам, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного на официальном сайте мэра и правительства столицы. Также СМИ сообщали, что президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города Москвы по видеосвязи приняли участие в церемонии запуска колеса обозрения “Солнце Москвы” на ВДНХ. В московских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Столичные власти развернут в многофункциональном миграционном центре “Сахарово” центр по приему иностранных граждан на службу в Вооруженные силы РФ, сообщил Сергей Собянин. Москва продолжает активную работу по восстановлению городов-побратимов Донецка и Луганска, заявил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Помимо этого СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовал на выборах муниципальных депутатов в столице.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о начале работы по доукомплектации снаряжения для мобилизованных граждан. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к главам муниципалитетов и призвал их разъяснять жителям и руководителям предприятий всю информацию о мобилизации. Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал итоги референдума по вхождению Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл учебный корпус начальной школы Физтех-лицея им. П.Л. Капицы на 425 мест в Долгопрудном. Главам городских округов необходимо контролировать своевременную сдачу в строй домов в рамках программы по расселению аварийных помещений, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил премьер-министра России Михаила Мишустина подключить к программе “Профессионалитет” малый и средний бизнес.
Вооруженные силы Украины обстреляли город Валуйки, сработала система ПВО, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры с разрушениями в селе Красный Хутор после обстрела ВСУ. Село Шелаево Валуйского городского округа подверглось обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Призванным жителям Белгородской области в рамках частичной мобилизации региональные власти выплатят единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также СМИ сообщали, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков побывал в военной части и почти три часа разговаривал с мобилизованными жителями региона и их родственниками.
Главы регионов в сентябре 2022 года:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
+3
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
22 231
|
306 103,7
|
2
|
-1
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
43 303
|
277 867,3
|
3
|
-1
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
36 267
|
246 871,8
|
4
|
+5
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
13 221
|
124 622,1
|
5
|
-2
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
11 303
|
113 192,1
|
6
|
0
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
13 885
|
94 429,3
|
7
|
+36
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
10 484
|
78 203,6
|
8
|
+3
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
11 133
|
74 546,0
|
9
|
+1
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
9 938
|
70 833,7
|
10
|
-3
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
11 024
|
68 868,3
|
11
|
+9
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
11 084
|
67 864,2
|
12
|
+27
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
6 036
|
65 827,5
|
13
|
+2
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
7 323
|
65 767,0
|
14
|
+36
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
7 291
|
60 138,2
|
15
|
-10
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
7 279
|
53 895,1
|
16
|
+1
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
6 261
|
52 715,1
|
17
|
-5
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
9 381
|
52 106,1
|
18
|
-5
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
7 760
|
47 531,1
|
19
|
+23
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
9 804
|
46 726,5
|
20
|
-4
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
6 010
|
46 402,4
|
21
|
+1
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
7 036
|
44 480,1
|
22
|
+47
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
8 334
|
44 387,3
|
23
|
+40
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
5 668
|
44 027,6
|
24
|
-6
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
11 556
|
43 334,4
|
25
|
+6
|
БУСАРГИН Роман Викторович
|
Саратовская обл.
|
9 628
|
43 153,6
|
26
|
+9
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
4 444
|
39 296,9
|
27
|
-13
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
4 365
|
38 502,9
|
28
|
-9
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
11 180
|
37 910,1
|
29
|
-3
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
5 077
|
37 853,6
|
30
|
+8
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
7 354
|
37 534,2
|
31
|
-2
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
9 091
|
37 505,1
|
32
|
+13
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
6 578
|
36 765,4
|
33
|
-5
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
4 362
|
36 612,5
|
34
|
-4
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
5 333
|
35 939,7
|
35
|
+39
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
4 097
|
35 833,3
|
36
|
+11
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
5 334
|
34 358,2
|
37
|
+27
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
4 808
|
33 825,7
|
38
|
-6
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
7 222
|
32 824,7
|
39
|
-16
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
5 452
|
32 765,1
|
40
|
-7
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
8 005
|
31 910,6
|
41
|
-16
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
4 951
|
31 831,6
|
42
|
-21
|
СОКОЛОВ Александр Валентинович
|
Кировская обл.
|
6 638
|
31 428,6
|
43
|
-7
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
6 358
|
30 004,4
|
44
|
-36
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
4 109
|
29 838,0
|
45
|
+6
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
7 018
|
29 789,8
|
46
|
-6
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
4 661
|
28 911,5
|
47
|
-1
|
МАЗУР Владимир Владимирович
|
Томская обл.
|
4 081
|
28 237,2
|
48
|
-14
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
6 391
|
27 381,2
|
49
|
-22
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
5 901
|
27 295,0
|
50
|
-26
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
4 741
|
27 264,2
|
51
|
+15
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
4 962
|
27 093,0
|
52
|
+25
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
3 032
|
26 946,3
|
53
|
-9
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
3 501
|
25 381,8
|
54
|
-17
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
4 890
|
25 204,3
|
55
|
+4
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
3 652
|
23 711,2
|
56
|
+5
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
3 190
|
23 359,2
|
57
|
-3
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
4 119
|
21 316,0
|
58
|
-6
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
4 015
|
21 193,5
|
59
|
-18
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
3 325
|
18 425,6
|
60
|
-5
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
3 117
|
18 040,1
|
61
|
-13
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
3 430
|
17 456,1
|
62
|
-4
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
5 063
|
17 218,1
|
63
|
+2
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
2 974
|
15 900,4
|
64
|
-7
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
3 725
|
15 081,9
|
65
|
+10
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
2 403
|
14 944,2
|
66
|
-17
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
4 141
|
14 526,2
|
67
|
-7
|
ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович
|
Марий Эл
|
1 738
|
14 372,4
|
68
|
+2
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
4 445
|
13 832,3
|
69
|
-16
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
2 746
|
13 570,0
|
70
|
-8
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
2 566
|
13 506,3
|
71
|
+1
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
3 088
|
13 454,1
|
72
|
-4
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
3 155
|
12 458,6
|
73
|
-17
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
3 908
|
12 395,0
|
74
|
-7
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
3 951
|
12 363,1
|
75
|
+3
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
1 760
|
10 829,1
|
76
|
+3
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1 961
|
10 318,1
|
77
|
-6
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 780
|
9 070,0
|
78
|
+4
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
1 864
|
8 808,0
|
79
|
-3
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1 916
|
8 735,7
|
80
|
-7
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 233
|
7 911,0
|
81
|
+3
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
1 251
|
7 315,0
|
82
|
+3
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
1 278
|
6 770,3
|
83
|
0
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 457
|
4 824,2
|
84
|
-3
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
1 078
|
4 435,0
|
85
|
-5
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
937
|
4 168,0
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