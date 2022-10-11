Медиарейтинг губернаторов за сентябрь

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за сентябрь 2022 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В сентябре 2022 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение за месяц Персоны Регион Кол-во

сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 43 303 277 867,3 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 36 267 246 871,8 3 +1 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 13 221 124 622,1 4 +1 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 7 323 65 767,0 5 -2 МАЛКОВ Павел Викторович Рязанская обл. 7 279 53 895,1 6 0 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 11 180 37 910,1 7 +2 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 7 222 32 824,7 8 -1 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 5 452 32 765,1 9 +1 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 8 005 31 910,6 10 +2 ЕГОРОВ Максим Борисович Тамбовская обл. 6 358 30 004,4 11 0 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 6 391 27 381,2 12 -4 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 5 901 27 295,0 13 +2 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 4 962 27 093,0 14 -1 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 4 015 21 193,5 15 +1 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 4 445 13 832,3 16 -2 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 3 908 12 395,0 17 0 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 3 780 9 070,0 18 0 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2 233 7 911,0

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому призванным в рамках частичной мобилизации жителям города будут доплачивать 50 тыс. рублей в месяц. Иностранным гражданам, заключившим в Москве контракт на военную службу, предоставят те же меры социальной поддержки, что и мобилизованным москвичам, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного на официальном сайте мэра и правительства столицы. Также СМИ сообщали, что президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города Москвы по видеосвязи приняли участие в церемонии запуска колеса обозрения “Солнце Москвы” на ВДНХ. В московских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Столичные власти развернут в многофункциональном миграционном центре “Сахарово” центр по приему иностранных граждан на службу в Вооруженные силы РФ, сообщил Сергей Собянин. Москва продолжает активную работу по восстановлению городов-побратимов Донецка и Луганска, заявил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Помимо этого СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовал на выборах муниципальных депутатов в столице.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о начале работы по доукомплектации снаряжения для мобилизованных граждан. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к главам муниципалитетов и призвал их разъяснять жителям и руководителям предприятий всю информацию о мобилизации. Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал итоги референдума по вхождению Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл учебный корпус начальной школы Физтех-лицея им. П.Л. Капицы на 425 мест в Долгопрудном. Главам городских округов необходимо контролировать своевременную сдачу в строй домов в рамках программы по расселению аварийных помещений, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил премьер-министра России Михаила Мишустина подключить к программе “Профессионалитет” малый и средний бизнес.

Вооруженные силы Украины обстреляли город Валуйки, сработала система ПВО, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры с разрушениями в селе Красный Хутор после обстрела ВСУ. Село Шелаево Валуйского городского округа подверглось обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Призванным жителям Белгородской области в рамках частичной мобилизации региональные власти выплатят единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также СМИ сообщали, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков побывал в военной части и почти три часа разговаривал с мобилизованными жителями региона и их родственниками.

Главы регионов в сентябре 2022 года: