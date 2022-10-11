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Медиарейтинг губернаторов за сентябрь

11.10.2022, 15:15, Детали
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«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за сентябрь 2022 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В сентябре 2022 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

43 303

277 867,3

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

36 267

246 871,8

3

+1

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

13 221

124 622,1

4

+1

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

7 323

65 767,0

5

-2

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

7 279

53 895,1

6

0

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

11 180

37 910,1

7

+2

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

7 222

32 824,7

8

-1

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

5 452

32 765,1

9

+1

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

8 005

31 910,6

10

+2

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

6 358

30 004,4

11

0

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

6 391

27 381,2

12

-4

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

5 901

27 295,0

13

+2

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

4 962

27 093,0

14

-1

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

4 015

21 193,5

15

+1

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

4 445

13 832,3

16

-2

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

3 908

12 395,0

17

0

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 780

9 070,0

18

0

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 233

7 911,0

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому призванным в рамках частичной мобилизации жителям города будут доплачивать 50 тыс. рублей в месяц. Иностранным гражданам, заключившим в Москве контракт на военную службу, предоставят те же меры социальной поддержки, что и мобилизованным москвичам, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного на официальном сайте мэра и правительства столицы. Также СМИ сообщали, что президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города Москвы по видеосвязи приняли участие в церемонии запуска колеса обозрения “Солнце Москвы” на ВДНХ. В московских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Столичные власти развернут в многофункциональном миграционном центре “Сахарово” центр по приему иностранных граждан на службу в Вооруженные силы РФ, сообщил Сергей Собянин. Москва продолжает активную работу по восстановлению городов-побратимов Донецка и Луганска, заявил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Помимо этого СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовал на выборах муниципальных депутатов в столице.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о начале работы по доукомплектации снаряжения для мобилизованных граждан. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к главам муниципалитетов и призвал их разъяснять жителям и руководителям предприятий всю информацию о мобилизации. Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал итоги референдума по вхождению Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл учебный корпус начальной школы Физтех-лицея им. П.Л. Капицы на 425 мест в Долгопрудном. Главам городских округов необходимо контролировать своевременную сдачу в строй домов в рамках программы по расселению аварийных помещений, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил премьер-министра России Михаила Мишустина подключить к программе “Профессионалитет” малый и средний бизнес.

Вооруженные силы Украины обстреляли город Валуйки, сработала система ПВО, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры с разрушениями в селе Красный Хутор после обстрела ВСУ. Село Шелаево Валуйского городского округа подверглось обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Призванным жителям Белгородской области в рамках частичной мобилизации региональные власти выплатят единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также СМИ сообщали, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков побывал в военной части и почти три часа разговаривал с мобилизованными жителями региона и их родственниками.

Главы регионов в сентябре 2022 года:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

+3

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

22 231

306 103,7

2

-1

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

43 303

277 867,3

3

-1

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

36 267

246 871,8

4

+5

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

13 221

124 622,1

5

-2

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

11 303

113 192,1

6

0

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

13 885

94 429,3

7

+36

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

10 484

78 203,6

8

+3

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

11 133

74 546,0

9

+1

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

9 938

70 833,7

10

-3

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

11 024

68 868,3

11

+9

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

11 084

67 864,2

12

+27

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

6 036

65 827,5

13

+2

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

7 323

65 767,0

14

+36

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

7 291

60 138,2

15

-10

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

7 279

53 895,1

16

+1

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

6 261

52 715,1

17

-5

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

9 381

52 106,1

18

-5

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

7 760

47 531,1

19

+23

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

9 804

46 726,5

20

-4

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

6 010

46 402,4

21

+1

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

7 036

44 480,1

22

+47

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

8 334

44 387,3

23

+40

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

5 668

44 027,6

24

-6

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

11 556

43 334,4

25

+6

БУСАРГИН Роман Викторович

Саратовская обл.

9 628

43 153,6

26

+9

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

4 444

39 296,9

27

-13

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

4 365

38 502,9

28

-9

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

11 180

37 910,1

29

-3

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

5 077

37 853,6

30

+8

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

7 354

37 534,2

31

-2

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

9  091

37 505,1

32

+13

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

6 578

36 765,4

33

-5

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

4 362

36 612,5

34

-4

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

5 333

35 939,7

35

+39

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

4 097

35 833,3

36

+11

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

5 334

34 358,2

37

+27

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

4 808

33 825,7

38

-6

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

7 222

32 824,7

39

-16

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

5 452

32 765,1

40

-7

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

8 005

31 910,6

41

-16

БУРКОВ Александр Леонидович

Омская обл.

4 951

31 831,6

42

-21

СОКОЛОВ Александр Валентинович

Кировская обл.

6 638

31 428,6

43

-7

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

6 358

30 004,4

44

-36

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

4 109

29 838,0

45

+6

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

7 018

29 789,8

46

-6

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

4 661

28 911,5

47

-1

МАЗУР Владимир Владимирович

Томская обл.

4 081

28 237,2

48

-14

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

6 391

27 381,2

49

-22

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

5 901

27 295,0

50

-26

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

4 741

27 264,2

51

+15

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

4 962

27 093,0

52

+25

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

3 032

26 946,3

53

-9

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

3 501

25 381,8

54

-17

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

4 890

25 204,3

55

+4

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

3 652

23 711,2

56

+5

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

3 190

23 359,2

57

-3

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

4 119

21 316,0

58

-6

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

4 015

21 193,5

59

-18

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

3 325

18 425,6

60

-5

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

3 117

18 040,1

61

-13

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

3 430

17 456,1

62

-4

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

5 063

17 218,1

63

+2

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

2 974

15 900,4

64

-7

УСС Александр Викторович

Красноярский край

3 725

15 081,9

65

+10

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

2 403

14 944,2

66

-17

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

4 141

14 526,2

67

-7

ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович

Марий Эл

1 738

14 372,4

68

+2

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

4 445

13 832,3

69

-16

УЙБА Владимир Викторович

Коми

2 746

13 570,0

70

-8

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

2 566

13 506,3

71

+1

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

3 088

13 454,1

72

-4

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

3 155

12 458,6

73

-17

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

3 908

12 395,0

74

-7

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

3 951

12 363,1

75

+3

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

1 760

10 829,1

76

+3

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

1 961

10 318,1

77

-6

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 780

9 070,0

78

+4

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

1 864

8 808,0

79

-3

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

1 916

8 735,7

80

-7

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 233

7 911,0

81

+3

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

1 251

7 315,0

82

+3

КОПИН Роман Валентинович

Чукотский АО

1 278

6 770,3

83

0

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 457

4 824,2

84

-3

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

1 078

4 435,0

85

-5

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

937

4 168,0



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