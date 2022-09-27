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В Рыбинске открылась «изба-читальня»

27.09.2022, 15:24, Новости
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Место, где ценят книги и любят о них говорить, появилось в самом центе города на улице Стоялой в стенах «Медиароста».

Сегодня новое культурное пространство презентовал руководитель издательства Виталий Горошников.

«Изба-читальня» — это современное и интересное пространство, наполненное книгами. Создавая новую культурную точку в Рыбинске, издательство «Медиарост», вложило в это событие несколько смыслов.

— Это место не только про «Медиарост» несмотря на то, что оно и находится в стенах нашего издательства, и на полках вы видите книги нашего издательства. Это пространство посвящено книжной культуре Рыбинска, которая, как оказалось, интересна не только рыбинцам, а гостям и туристам. Поэтому попробуем также знакомить всех желающих с историей становления издательского дела в нашем городе, разрабатываем для этого мультимедийную презентацию, — рассказал директор издательства «Медиарост» Виталий Горошников.

Новое культурное пространство станет местом проведения презентаций, лекций, встреч с авторами, редакторами, издателями, иллюстраторами и просто книголюбами. Встречаться будут в разных форматах.

— Планируем, что с октября два-три раза в месяц у нас здесь будут проходить те или иные мероприятия, которые преимущественно ориентированы на аудиторию в формате онлайн. Поскольку наши читатели и коллеги живут не только в Рыбинске, но и далеко за его пределами, — продолжает Виталий Горошников.

Ближайшая презентация в «избе-читальне» будет посвящена новому выпуску журнала «Углече поле».

Пресс-служба администрации Рыбинска




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