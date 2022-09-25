Где купить тактическое снаряжение

Сегодня людям интересна тактическая продукция для различных своих дел. Поможет в этом магазин тактических товаров «Militant», который предлагает покупателям большой выбор продукции на любой вкус. Ознакомиться с каталогом товаров можно здесь .

Качественные тактические товары

Одним из главных по популярности товаров является ручка шариковая Fisher Space Pen. Она была разработана фирмой Fisher Space Pen Co для возможности писать в условиях отсутствия гравитации. Придумал ее изобретатель Пол Фишер еще в 60 годах прошлого века. Она нужна была для возможности писать в космосе, ведь тогда человечество активно начало летать туда. На изобретение понадобилась масса времени и финансов, но в итоге был изобретен особый картридж, который заполняется тиксотропными чернилами под давлением сжатого азота.

Данной разработкой в серьез заинтересовались ученые из НАСА, благодаря чему, этот проект был одобрен и протестирован для эксплуатации в условиях космоса. В далеком 1968 году данное изобретение было разработано и выпущено в производство. Ее активно использовали астронавты тогда, а благодаря отличным характеристикам, ею пользуются и сейчас.

Особенности ручки Fisher Space Pen

Данная модель обладает рядом преимуществ, за которые ценится покупателями. Основными достоинствами являются:

Возможность работы в диапазоне температур -34 – +121 градус,

Пишет в перевернутом состоянии,

Пишет на глянцевых поверхностях,

Возможность использования под любым углом,

Работа даже под водой.

Именно благодаря данным плюсам, ручка столь популярна среди астронавтов. Ее покупает все больше людей, а после сотрудничества с магазином, оставляют хвалебные отзывы. Это является результатом индивидуального подхода к покупателям и максимального удовлетворения их потребностей.

Купить тактическую ручку Fisher Space Pen

Для заказа ручки в каталоге магазина, зарегистрируйтесь на сайте, активируйте аккаунт и авторизуйтесь в системе. Это позволит получить доступ к личному кабинету, воспользоваться всеми преимуществами магазина. Интересующую ручку Fisher Space Pen можно купить в пару кликов, для чего, достаточно добавить ее в корзину и заполнить форму покупки.

С клиентом свяжется менеджер для помощи в оформлении заказа, ответа на вопросы. Сотрудник проконсультирует по поводу подбора продукции с учетом индивидуальных требований, поможет оформить заказ. Предлагаемая ручка отличается качеством, надежностью, что подтверждается сертификатами. На сайте можно ознакомиться с отзывами о продукции и составить свое мнение. Не теряйте времени зря, пока другие закупаются тактической продукцией по скидкам. Звоните в офис сейчас, проконсультируйтесь с менеджерами и оформите заказ.