Войны нет, мобилизации нет, спецоперация есть, “Единая Россия” есть, Путин тоже с нами

Рыбинск сегодня присоединился к митингам поддержки Владимира Путина и жителей ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областей Украины (Киевская, Черниговская, Сумская и Харьковская области вновь находятся под контролем правительства Украины).

На площади у балюстрады в Волжском парке (разумеется в рабочее время) собрались муниципальные депутаты, активисты общественных организаций, сотрудники администрации, муниципальных организаций и производственных коллективов. Участники митинга выразили поддержку российским войскам, участвующим в “спецоперации” в Украине.

Перед собравшимися выступил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков, секретарь местного отделения фракции “Единой России” в Рыбинске Александр Сивков, руководитель организации “Патриот” Марина Макарова, руководитель отдела по связям с вооружёнными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Игорь Петров.

– Сегодня мы поддерживаем нашу армию, поддержка рыбинцев – в производстве, сейчас это главная задача нашего промышленного города. Мы не оставим никого, кто нуждается в поддержке, Рыбинск всегда был и остаётся с нашей армией. Мы едины и разобщить нас не получится, – отметил в своём выступлении Дмитрий Рудаков (то есть, повестки нам не нужны).

– Есть прописная истина – хочешь победить народ – расколи его по вере. Вера есть не только в Бога, но и в государство и в армию. Давайте будем едины, и не позволим врагу расколоть страну, – обратился к участникам митинга председатель муниципального совета Константин Долгов.

– Пришло наше время доказать, что мы единая сильная страна, способная одолеть любые испытания. Наша сила в единстве, спокойствии и уверенности. Решения президента обоснованы ситуацией, которая складывается вокруг России. Мы безусловно поддерживаем позицию Владимира Владимировича и России в целом, — сказал Александр Сивков.

С нами сила, с нами справедливость и с нами победа, – звучало на митинге в Рыбинске (про мобилизацию не упоминали).

Руководитель общественного объединения “Центр “Патриот” Марина Макарова рассказала, как общается с военнослужащими, которые ранее состояли в её объединении, а теперь находятся на передовой. Священник Игорь Петров, отвечающий в Рыбинской епархии за связь с воинскими частями, полицией и силовыми подразделениями, сам в прошлом военнослужащий, отметил, что подобное сегодняшней ситуации уже случались в нашей истории (без фактуры). Он выразил уверенность, что победа будет за теми, кто прав, то есть за россиянами.

Отметим, в ходе мероприятия собравшимся повестки в военкомат не раздавали, добровольцами на фронт после его завершения никто не отправился.

Митинг продолжился небольшим автопробегом по улицам Рыбинска.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Ее целями он называл “демилитаризацию” и “денацификацию” соседней страны, а также защиту населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Украина в ответ на спецоперацию разорвала дипломатические отношения с Россией, объявила военное положение и всеобщую мобилизацию.

2 марта Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию “Агрессия против Украины”. Её поддержали 141 страна, 35 государств воздержались и пять делегаций – России, Беларуси, КНДР, Сирии и Эритреи – проголосовали против.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о “частичной мобилизации”. В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что вооруженные силы Украины составляют порядка 201-202 тысяч человек. За время “спецоперации” они потеряли погибшими 61 тысячу 207 человек и ранеными – 49 тысяч 368 человек (в России посчитали до человека). Это половина армии, подчеркнул министр. При этом потери российской армии составили всего 5937 человек погибшими, но мобилизовать решили 300 тысяч (во всяком случае так утверждает Сергей Шойгу, в указе президента никаких ограничений по возрасту, полу и количеству мобилизуемых нет).