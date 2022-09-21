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День купца в Рыбинске пройдет с туристическим уклоном

21.09.2022, 7:07, Афиша
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24 сентября в Рыбинске отметят сразу два праздника – День купца и Международный день туризма.

Горожан и гостей города приглашают провести этот день активно: участником или болельщиком гонок на сапах, на романтической фотосессии в костюмах XIX века, прогулкой с экскурсоводом, который расскажет увлекательные факты из жизни старого и современного города, путешествием по зданию пивоваренного завода Ивана Дурдина.

24 сентября исторический фотопроект «ПриветЪ из Рыбинска» приглашает романтиков в Городской сквер на фотосессии в костюмах конца XIX века. С 12 до 17 часов можно взять в прокат костюм и запечатлеть себя на фоне осеннего пейзажа.

Спортивная «Гонка под мостом» – традиционные соревнования Рыбинска, вот уже более 30 лет знаменующие закрытие туристического сезона и приуроченные ко Дню туризма. Гонки проходят на правом берегу Волги в районе Спасо-Преображенского собора. После заезда на байдарках — в 12 часов — гонка на сапах. Условия участия: vk.com/baidarkiryb?w=wall-207863142_255.

Пивоварня «Богемия» в честь праздника открывает экспозицию для посещения на два сеанса: полуторачасовые экскурсии в 16:00 и 17:30. Замечательная экскурсия позволит соприкоснуться с историей создания одного из крупнейших в Ярославской области пивоваренного производства. Сам Дурдин и его помощница Настасья расскажут вам интересные факты о Дурдиных, о создании сортов тогда и сейчас. Гости посетят старинную солодовню, поучаствуют в интерактивах, сфотографируются в костюмах XIX века и самое главное — продегустируют продукцию «Богемии». Условия здесь: vk.com/beer_bohemia?w=wall-209019945_751.

Экскурсионную прогулку в дружественном неформальном ключе с увлекательными фактами и байками из истории предложит ТИЦ города Рыбинск. Напишите в сообщения сообщества о желаемом времени и направленности экскурсии: vk.com/visitrybinsk.

Рыбинский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник приглашает в экспозицию купеческого быта. Время работы с 9 до 20 часов.

В течение всего дня гастроспециалитеты купеческой и бурлацкой кухни от участников проекта «Попробуй Рыбинск на вкус». Смотрите здесь gastro-rybinsk.ru.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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