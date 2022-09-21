В Рыбинске состоится творческая встреча с советским и российским композитором Юрием Потеенко

24 сентября в 12:00 в большом зале Общественно-культурного состоится творческая встреча с известным композитором, автором музыки к известным российским кинофильмам Юрием Потеенко.

Встреча пройдет в рамках серии культурно-просветительских программ «Музыка XX и XXI века».

Фильмография Юрия Анатольевича Потеенко насчитывает более 85 работ. Композитор пять раз становился обладателем премии «Золотой Орел» в номинации «За лучшую музыку» к кинофильмам: «Анна Каренина», «Время первых», «Ночной дозор» и «Дневной дозор», «Обитаемый остров», «Ленинград», «Форт Росс», «Седьмая симфония» и другие. В творческом портфолио Юрия Анатольевича симфонии и оратории, музыка к операм и балетам, мюзикл, музыкальное сопровождение к компьютерным играм. Его музыка сопровождала Олимпийские игры и торжественные государственные праздники.

В творческой встрече вместе с композитором примет участие сводный хор «Соколята» гимназии №18 имени В.Г.Соколова под управлением художественного руководителя и главного дирижера Сергея Шестерикова.

Встреча организована Союзом кинематографистов РФ, Гильдией композиторов СК России, администрацией города Рыбинска при поддержке Министерства культуры и Российского Фонда культуры.

Пресс-служба администрации города Рыбинска