Отопление и ремонт дворов

В Рыбинске тепло подаётся на 99 % объектов жилого фонда и 95 % – социальной сферы

На утро 20 сентября к системе отопления подключены 1 513 многоквартирных домов Рыбинска и 172 объекта социальной сферы. О темпах работы и сложностях рассказал первый заместитель главы Рыбинска – директор департамента ЖКХ Иван Дубино.

На сегодня без тепла остаются 17 жилых домов. Трудности с подачей теплоносителя возникли в центре города.

— Проблемными остаются улицы Чкалова, Бородулина и Пушкина. Выявлены аварии на сетях, которые проявились в ходе запуска. Ведутся ремонтные работы, — прокомментировал первый заместитель главы Рыбинска Иван Дубино.

В тех домах, где нет проблем технического характера на внешних тепловых сетях, но батареи холодные, жителям необходимо обращаться в свою управляющую компанию.

Из объектов социальной сферы к отоплению подключены все детские сады, школы и учреждения культуры. Пока нет тепла в трех лечебных учреждениях и пяти спортивных.

— Задержка с подачей тепла на эти объекты также связана с проведением ремонтных работ на теплотрассах. Например, на «Полёте» сейчас меняют ввод в здание. Городу удалось изыскать средства для решения этой проблемы, — прокомментировал Иван Дубино.

Все 25 котельных в Рыбинске работают в штатном режиме. Процесс подачи теплоносителя и подключения объектов продолжается.

В Рыбинске по губернаторской программе «Наши дворы» готовы 19 объектов

Ещё восемь дворов находятся в высокой степени исполнения. К концу недели по этим адресам планируют установить детские площадки, и придомовые территории будут готовы к сдаче.

До 1 октября в Рыбинске, как и по всей Ярославской области, благоустройство придомовых территорий по губернаторской программе «Наши дворы» должно быть завершено. Такой срок был поставлен Михаилом Евраевым ещё в начале реализации проекта.

В Рыбинске для исполнения программы в установленные сроки усилили контроль над объектами. Встречи с представителями подрядных организаций в ремонтируемых дворах проходят в ежедневном режиме.

— Двигаемся быстрыми темпами. Подрядчики все мобилизованы. Есть вопросы по четырём дворам: Луговая, 10, Бабушкина, 23, Алябьева, 30 и Волочаевская,19. По данным объектам подрядчики просят сдвинуть сроки, но мы не планируем этого делать, настаиваем, чтобы благоустройство было выполнено к концу сентября, — прокомментировал первый заместитель главы Рыбинска Иван Дубино.

Губернаторская программа «Наши дворы» стартовала в Ярославской области в 2022 году. Для её реализации из федерального бюджета выделено 1,2 млрд рублей и дополнительно 600 млн — из регионального. Это позволит увеличить число реконструируемых дворовых территорий в три раза. В рамках губернаторского проекта «Наши дворы» стоит задача не только реконструировать и облагородить дворовые территории, но и дать старт разработке комплексного подхода к благоустройству в Ярославской области. Новый подход и стандарты благоустройства позволят создать более комфортные и безопасные условия во дворах для жителей региона.