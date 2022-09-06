На территории школы № 1 построили универсальную спортивную площадку

Подготовили и разработали проект учащиеся старших классов школы.

Спортивный объект обустроили по направлению школьного инициативного бюджетирования в рамках губернаторской программы «Решаем вместе».

Участниками губернаторской программы «Решаем вместе» по направлению школьного бюджетирования в этом году в Рыбинске стали школа № 1 и гимназия № 8. Каждое образовательное учреждение получило миллион рублей на реализацию своего проекта. Что это будет за проект, решали сами школьники — учащиеся 9, 10 и 11 классов. В школе № 1 сделали свой выбор в пользу универсальной спортивной площадки.

— Мы рады, что наши дети участвуют в таких проектах, проявляют свою самостоятельность и лидерские качества. Площадка выполнена с использованием современных материалов. Учащиеся будут играть здесь в волейбол и мини-футбол, — сказала директор департамента образования Римма Брядовая.

Опробовать универсальную площадку ученикам пока не удалось — не позволяют дожди. Но как только погода наладится, в школе проведут торжественное открытие спортивного объекта.

Пресс-служба администрации Рыбинска