Отключение воды, сбор старой техники и фестиваль-реконструкция

Отключение холодного водоснабжения в Рыбинске

30 августа в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на очистных сооружениях воды № 1 по адресу: ул. Волжская Набережная, д. 10 с 22:00 30 августа до 06:00 31 августа будет прекращена подача питьевой воды в следующих районах Рыбинска:

· Центральный,

· Гагаринский,

· Зачерёмушный,

· Ягутка,

· посёлок Кирова,

· посёлок Копаево,

· Заволжье-1,

· Заволжье-2.

Также 30 августа для отглушения водопроводной линии по адресу: ул. Петра Крюкова, д. 3, будет приостановлена подача холодного водоснабжения с 09:00 до окончания работ по следующим адресам:

· ул. Суркова, д. 28, корп 1 и 2,

· ул. Петра Крюкова, дома № 5, 3, 1 (м/н), частный сектор дома № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,

· ул. 9 мая, д. 24а.

1 сентября в городе начинается экологическая акция «Электросубботник»

Акция продлится с 1 сентября по 30 ноября 2022 года. Организатором проекта выступила ООО «НЭК-Утилизация».

— В рамках акции будет организован прием от населения отслужившей свой срок эксплуатации бытовой и электронной техники: холодильников, газовых и электрических плит, стиральных/сушильных/посудомоечных машин, микроволновых печей, водонагревателей, мелкой бытовой техники, ручного инструмента, компьютерной и аналогичной электротехники, телевизоров и мониторов, — отметили в компании.

Вывоз будет осуществляться силами ООО «НЭК-Утилизация». Организация планирует принимать заявки от населения, а дальше с помощью специализированного транспорта забирать технику адресно.

Кроме техники в рамках акции также планируется вывоз отработанных батареек и аккумуляторов. Контейнеры для сбора данных видов отходов будут расположены по адресам:

· ТЦ «Екатерининский пассаж», улица Ломоносова, дом № 2,

· ТЦ «Александрия», улица Крестовая, дом № 102,

· Магазин «Магнит», улица Приборостроителей, дом № 3а,

· Магазин «Магнит», улица Гагарина, дом № 25,

· Магазин «Магнит», улица Рокоссовского, дом № 6.

Картриджи от принтеров, ртутные лампы и градусники приниматься не будут.

Сбор заявок на вывоз крупногабаритной бытовой техники и электроники от населения проводится по телефону 8-800-500-66-28.

Состоялся исторический фестиваль «Славянский мир. Тени прошлого»

В эти выходные в Кустовском парке состоялся первый в Рыбинске культурно-исторический фестиваль «Славянский мир. Тени прошлого». На три дня горожане и гости города смогли погрузиться в настоящую атмосферу средневековья, стали свидетелями зрелищных боев, отведали блюда по старинным рецептам, поучаствовали в турнирах на тямбарах.

Для гостей была подготовлена яркая насыщенная программа. Праздничную атмосферу создавали 80 участников военно-исторических объединений из Ярославля, Рыбинска, Переславля-Залесского, Щелково, Костромы и Кирилло-Белозерска. Зрители стали свидетелями костюмированных боев и маневров по правилам раннего средневековья. Антураж дополняли специально созданные декорации, орудия, предметы быта.

– Я все три дня была на фестивале. Размах грандиозный. Это замечательный праздник для всех жителей нашего района, города. Много интересного подготовлено и для взрослых, и для детей. К тому же тема мероприятия самая благодатная и нужная в наше время – наша великая история. Очень надеемся, что этот фестиваль станет традиционным, – рассказала жительница Рыбинска Ольга Тергуева.

Более тысячи человек приняли участие в разнообразных мастер-классах ремесленников – научились плести обереги, музицировать на гуслях, красить и набивать ткани, попробовали себя в кузнечном, гончарном и ювелирном деле, изготовив памятный сувенир. Всем гостям пришлись по вкусу блюда по старинным рецептам, созданные профессиональными поварами.

На фестиваль многие приходили семьями, были и приезжие гости.

– Мы приехали на фестиваль из Москвы специально, очень любим ездить по различным реконструкциям. Шикарное мероприятие. Много разных площадок, каждый может найти себе занятие по интересам. Великолепное огненное шоу, завораживающие выступления артистов. Все это происходит в теплую погоду, на природе. Знакомым обязательно расскажем, что стоит побывать, если фестиваль повторится, – поделились впечатлениями москвички Ирина и Настя Сырцевы.

В заключительный день фестиваля прошли финальные бои культурно-исторической ролевой игры. За основу был взят 1071 год, когда было подавлено восстание волхвов Яном Вышатичем. Также состоялся красивый праздничный обряд в славянском стиле пары из Рыбинска, которые в скором времени узаконят свои отношения официально. Прошло подведение итогов, награждение организаторов и участников.

– Мы постарались сделать фестиваль многогранным и необычным. Считаю, что это удалось – отзывы прекрасные. Многие посетители приходили с самого утра и оставались до позднего вечера. Люди увидели, что история – это интересно. Можно играть, творить, учится новому. Планируем повторить проведение фестиваля в дальнейшем, – рассказала организатор фестиваля, директор АНО «Историческая рассыпь «Ярославия» Елена Машенкова.

За три дня фестиваль посетили порядка 7 тысяч человек. Мероприятие было организовано при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и администрации города Рыбинска.