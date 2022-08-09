В детском саду «Аистёнок» книжные иллюстрации стали картинами на стенах

Центральный холл детского сада № 115 украсили необычные настенные росписи. Благодаря фантазии педагогов дети могут заглянуть за пределы книжной иллюстрации и дофантазировать сюжеты.

О том, что центральный холл здания детского сада, через который утром и вечером проходят все воспитанники, должен быть интересным и необычным, педагоги задумались несколько лет назад. Рассматривали всевозможные варианты. И нашли.

– Коридор украшен картинами из книг для детей о Рыбинске от издательства «Медиарост». Педагоги решили дорисовать сюжеты, чтобы дать детям стимул развивать фантазию, – рассказала Татьяна Жаворонкова, заведующая ДС №115.

Теперь картины на стенах стали частью масштабных художественных полотен.

– В будущем человек успешен настолько, насколько он любознателен в детстве. И в этом детском саду воспитатели думают именно об этом, чтобы дети каждый день совершали открытия. И здесь найдены те решения, которые позволяют дополнять книжную реальность, когда иллюстрация становится картиной, – подчеркнула Лариса Сорокина, заместитель главы администрации по социальной политике.

В сентябре детский сад «Аистёнок» отметит 35-летний юбилей. К этой дате педагоги дошкольного учреждения обещают придумать и воплотить в жизнь ещё один интересный проект.

Пресс-служба администрации города Рыбинска