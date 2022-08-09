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Медиарейтинг губернаторов за июль

09.08.2022, 8:19, Детали
Теги: ,

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за июль 2022 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В июле 2022 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

42 244

234 354,6

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

38 041

199 402,2

3

+3

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

12 214

90 647,3

4

-1

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

9 973

79 392,2

5

-1

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

7 268

72 406,1

6

-1

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

11 751

36 545,4

7

+1

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

5 613

30 504,3

8

+1

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

8 266

28 824,4

9

-2

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

6 110

28 329,6

10

0

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

3 776

18 951,0

11

+1

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

4 159

18 267,6

12

-1

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

4 792

15 735,1

13

0

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

4 244

14 812,2

14

0

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

3 997

14 693,6

15

+1

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

4 050

12 024,0

16

+1

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

4 487

9 579,0

17

-2

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

2 471

7 295,1

18

0

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 406

6 922,0

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО “КАМАЗ” Сергей Когогин подписали соглашение о сотрудничестве в рамках программы по развитию легкового транспорта и производству российских электрических автомобилей. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что на столичном заводе начнут разрабатывать собственную платформу для сборки электромобилей “Москвич”. Он уточнил, что процесс будет идти параллельно с запуском производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о ходе работ на Московском скоростном диаметре (МСД). Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о решении сделать МСД бесплатным для москвичей и жителей области. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей ТиНАО с юбилеем присоединения к столице, а также представил основные достижения города в округе за 10 лет. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин снизил ставку по льготным инвестиционным кредитам для промышленной отрасли с 9 до 3%. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции павильон “Ластоногие” в Московском зоопарке.

Президент РФ Владимир Путин в Кремле провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев посетили в Подмосковье тепличный комплекс по выращиванию овощей закрытого грунта и фермерское хозяйство, где в рамках федеральной программы вывели два отечественных сорта картофеля. На совещании с областным правительством и главами муниципалитетов Андрей Воробьев отметил, что большинство школ, в которых сейчас идет капитальный ремонт, откроют к 1 сентября. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП в Люберцах. Доходы в бюджет Московской области по итогам I полугодия 2022 года выросли почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил на заседании правительства региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

СМИ сообщали, что в Белгороде создан информационный центр для пострадавших при обстреле со стороны ВСУ. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле поврежден 21 многоквартирный дом и 40 частных. Со стороны Украины 20 июля был произведен обстрел сел Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области, сообщил в своем Телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков. Здание библиотеки в городе Грайвороне Белгородской области было повреждено из-за самодельного взрывного устройства. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Действие желтого уровня террористической опасности в Белгородской области продлили до 8 августа. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале. Все, от кого зависит безопасность населения, в полном объеме выполняют свою работу, подчеркнул губернатор.

Главы регионов в июле 2022 года:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

42 244

234 354,6

2

+1

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

38 041

199 402,2

3

-1

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

12 467

172 481,5

4

0

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

12 778

144 469,5

5

+18

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

12 214

90 647,3

6

-1

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

13 469

79 655,2

7

+6

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

9 973

79 392,2

8

+6

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

7 268

72 406,1

9

-1

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

13 556

68 501,2

10

-4

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

8 597

62 539,0

11

-1

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

10 475

57 044,4

12

-3

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

9 444

55 950,2

13

+2

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

10 322

52 275,8

14

+2

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

9 508

46 853,1

15

-8

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

10 523

40 643,3

16

-4

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

7 197

40 114,7

17

+23

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

5 140

37 963,2

18

0

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

11 751

36 545,4

19

+2

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

8 756

34 059,0

20

-3

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

10 005

32 717,3

21

+11

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

4 411

32 475,3

22

+39

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

4 455

31 736,0

23

+1

БУСАРГИН Роман Викторович

Саратовская обл.

8 795

30 849,3

24

+19

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

5 245

30 684,7

25

+1

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

5 613

30 504,3

26

+1

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

5 190

30 197,5

27

-16

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

4 994

30 135,6

28

0

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

4 137

30 032,5

29

+1

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

4 126

29 241,0

30

+6

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

8 266

28 824,4

31

-6

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

6 110

28 329,6

32

-10

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

5 606

28 191,6

33

-14

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

6 132

27 771,5

34

-5

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

4 831

27 560,5

35

+4

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

7 660

26 445,9

36

-3

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

5 119

25 934,2

37

+31

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

2 984

25 901,5

38

-7

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

2 866

24 847,2

39

-5

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

4 196

23 950,2

40

-2

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

4 434

22 650,1

41

-21

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

3 745

22 111,2

42

-7

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

4 262

21 493,6

43

+15

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

2 897

21 013,5

44

-3

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

8 364

20 570,1

45

+5

БУРКОВ Александр Леонидович

Омская обл.

4 040

20 108,1

46

-9

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

3 776

18 951,0

47

0

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

4 159

18 267,6

48

+9

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

5 884

18 255,4

49

-5

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

3 632

17 706,2

50

+6

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

2 859

16 986,1

51

+2

СОКОЛОВ Александр Валентинович

Кировская обл.

4 385

16 772,0

52

+3

УСС Александр Викторович

Красноярский край

4 805

16 628,3

53

-11

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

6 858

16 401,3

54

+13

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

1 989

16 347,2

55

-7

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

4 292

16 109,4

56

-4

УЙБА Владимир Викторович

Коми

3 875

16 094,1

57

-12

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

4 792

15 735,1

58

+1

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

2 625

15 240,2

59

-10

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

5 895

14 917,5

60

-9

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

4 244

14 812,2

61

+1

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

3 997

14 693,6

62

-16

МАЗУР Владимир Владимирович

Томская обл.

2 616

12 153,7

63

+7

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

4 050

12 024,0

64

-1

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

2 759

12 022,1

65

-5

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

3 789

11 536,2

66

+6

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

3 233

11 465,3

67

-2

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

1 955

10 759,2

68

-4

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

2 114

9 882,0

69

-15

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

2 783

9 858,3

70

+3

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

4 487

9 579,0

71

+5

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

2 091

7 464,0

72

+2

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

2 274

7 404,0

73

-4

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

2 471

7 295,1

74

+6

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 406

6 922,0

75

0

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

1 494

6 826,0

76

-10

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

2 238

6 466,8

77

+2

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

999

5 937,0

78

-7

ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович

Марий Эл

1 192

5 556,2

79

+2

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

1 276

5 401,0

80

-3

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 604

5 319,3

81

-3

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

1 021

4 494,0

82

+1

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

734

2 752,3

83

+1

КОПИН Роман Валентинович

Чукотский АО

601

2 277,1

84

-2

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

710

1 958,0

85

0

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

484

1 435,1



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