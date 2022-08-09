Медиарейтинг губернаторов за июль

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за июль 2022 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В июле 2022 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:



Место в рейтинге Пере- мещение за месяц Персоны Регион Кол-во

сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 42 244 234 354,6 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 38 041 199 402,2 3 +3 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 12 214 90 647,3 4 -1 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 9 973 79 392,2 5 -1 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 7 268 72 406,1 6 -1 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 11 751 36 545,4 7 +1 МАЛКОВ Павел Викторович Рязанская обл. 5 613 30 504,3 8 +1 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 8 266 28 824,4 9 -2 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 6 110 28 329,6 10 0 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 3 776 18 951,0 11 +1 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 4 159 18 267,6 12 -1 ЕГОРОВ Максим Борисович Тамбовская обл. 4 792 15 735,1 13 0 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 4 244 14 812,2 14 0 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 3 997 14 693,6 15 +1 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 4 050 12 024,0 16 +1 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 4 487 9 579,0 17 -2 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 2 471 7 295,1 18 0 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2 406 6 922,0

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО “КАМАЗ” Сергей Когогин подписали соглашение о сотрудничестве в рамках программы по развитию легкового транспорта и производству российских электрических автомобилей. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что на столичном заводе начнут разрабатывать собственную платформу для сборки электромобилей “Москвич”. Он уточнил, что процесс будет идти параллельно с запуском производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о ходе работ на Московском скоростном диаметре (МСД). Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о решении сделать МСД бесплатным для москвичей и жителей области. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей ТиНАО с юбилеем присоединения к столице, а также представил основные достижения города в округе за 10 лет. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин снизил ставку по льготным инвестиционным кредитам для промышленной отрасли с 9 до 3%. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции павильон “Ластоногие” в Московском зоопарке.

Президент РФ Владимир Путин в Кремле провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев посетили в Подмосковье тепличный комплекс по выращиванию овощей закрытого грунта и фермерское хозяйство, где в рамках федеральной программы вывели два отечественных сорта картофеля. На совещании с областным правительством и главами муниципалитетов Андрей Воробьев отметил, что большинство школ, в которых сейчас идет капитальный ремонт, откроют к 1 сентября. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП в Люберцах. Доходы в бюджет Московской области по итогам I полугодия 2022 года выросли почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил на заседании правительства региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

СМИ сообщали, что в Белгороде создан информационный центр для пострадавших при обстреле со стороны ВСУ. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле поврежден 21 многоквартирный дом и 40 частных. Со стороны Украины 20 июля был произведен обстрел сел Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области, сообщил в своем Телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков. Здание библиотеки в городе Грайвороне Белгородской области было повреждено из-за самодельного взрывного устройства. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Действие желтого уровня террористической опасности в Белгородской области продлили до 8 августа. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале. Все, от кого зависит безопасность населения, в полном объеме выполняют свою работу, подчеркнул губернатор.

Главы регионов в июле 2022 года:

