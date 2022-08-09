Медиарейтинг губернаторов за июль
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за июль 2022 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.
В июле 2022 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
42 244
|
234 354,6
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
38 041
|
199 402,2
|
3
|
+3
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
12 214
|
90 647,3
|
4
|
-1
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
9 973
|
79 392,2
|
5
|
-1
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
7 268
|
72 406,1
|
6
|
-1
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
11 751
|
36 545,4
|
7
|
+1
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
5 613
|
30 504,3
|
8
|
+1
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
8 266
|
28 824,4
|
9
|
-2
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
6 110
|
28 329,6
|
10
|
0
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
3 776
|
18 951,0
|
11
|
+1
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
4 159
|
18 267,6
|
12
|
-1
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
4 792
|
15 735,1
|
13
|
0
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
4 244
|
14 812,2
|
14
|
0
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
3 997
|
14 693,6
|
15
|
+1
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
4 050
|
12 024,0
|
16
|
+1
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
4 487
|
9 579,0
|
17
|
-2
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
2 471
|
7 295,1
|
18
|
0
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 406
|
6 922,0
Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО “КАМАЗ” Сергей Когогин подписали соглашение о сотрудничестве в рамках программы по развитию легкового транспорта и производству российских электрических автомобилей. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что на столичном заводе начнут разрабатывать собственную платформу для сборки электромобилей “Москвич”. Он уточнил, что процесс будет идти параллельно с запуском производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о ходе работ на Московском скоростном диаметре (МСД). Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о решении сделать МСД бесплатным для москвичей и жителей области. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей ТиНАО с юбилеем присоединения к столице, а также представил основные достижения города в округе за 10 лет. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин снизил ставку по льготным инвестиционным кредитам для промышленной отрасли с 9 до 3%. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции павильон “Ластоногие” в Московском зоопарке.
Президент РФ Владимир Путин в Кремле провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев посетили в Подмосковье тепличный комплекс по выращиванию овощей закрытого грунта и фермерское хозяйство, где в рамках федеральной программы вывели два отечественных сорта картофеля. На совещании с областным правительством и главами муниципалитетов Андрей Воробьев отметил, что большинство школ, в которых сейчас идет капитальный ремонт, откроют к 1 сентября. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП в Люберцах. Доходы в бюджет Московской области по итогам I полугодия 2022 года выросли почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил на заседании правительства региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
СМИ сообщали, что в Белгороде создан информационный центр для пострадавших при обстреле со стороны ВСУ. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле поврежден 21 многоквартирный дом и 40 частных. Со стороны Украины 20 июля был произведен обстрел сел Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области, сообщил в своем Телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков. Здание библиотеки в городе Грайвороне Белгородской области было повреждено из-за самодельного взрывного устройства. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Действие желтого уровня террористической опасности в Белгородской области продлили до 8 августа. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале. Все, от кого зависит безопасность населения, в полном объеме выполняют свою работу, подчеркнул губернатор.
Главы регионов в июле 2022 года:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
42 244
|
234 354,6
|
2
|
+1
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
38 041
|
199 402,2
|
3
|
-1
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
12 467
|
172 481,5
|
4
|
0
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
12 778
|
144 469,5
|
5
|
+18
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
12 214
|
90 647,3
|
6
|
-1
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
13 469
|
79 655,2
|
7
|
+6
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
9 973
|
79 392,2
|
8
|
+6
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
7 268
|
72 406,1
|
9
|
-1
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
13 556
|
68 501,2
|
10
|
-4
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
8 597
|
62 539,0
|
11
|
-1
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
10 475
|
57 044,4
|
12
|
-3
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
9 444
|
55 950,2
|
13
|
+2
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
10 322
|
52 275,8
|
14
|
+2
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
9 508
|
46 853,1
|
15
|
-8
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
10 523
|
40 643,3
|
16
|
-4
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
7 197
|
40 114,7
|
17
|
+23
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
5 140
|
37 963,2
|
18
|
0
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
11 751
|
36 545,4
|
19
|
+2
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
8 756
|
34 059,0
|
20
|
-3
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
10 005
|
32 717,3
|
21
|
+11
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
4 411
|
32 475,3
|
22
|
+39
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
4 455
|
31 736,0
|
23
|
+1
|
БУСАРГИН Роман Викторович
|
Саратовская обл.
|
8 795
|
30 849,3
|
24
|
+19
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
5 245
|
30 684,7
|
25
|
+1
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
5 613
|
30 504,3
|
26
|
+1
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
5 190
|
30 197,5
|
27
|
-16
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
4 994
|
30 135,6
|
28
|
0
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
4 137
|
30 032,5
|
29
|
+1
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
4 126
|
29 241,0
|
30
|
+6
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
8 266
|
28 824,4
|
31
|
-6
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
6 110
|
28 329,6
|
32
|
-10
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
5 606
|
28 191,6
|
33
|
-14
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
6 132
|
27 771,5
|
34
|
-5
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
4 831
|
27 560,5
|
35
|
+4
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
7 660
|
26 445,9
|
36
|
-3
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
5 119
|
25 934,2
|
37
|
+31
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
2 984
|
25 901,5
|
38
|
-7
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
2 866
|
24 847,2
|
39
|
-5
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
4 196
|
23 950,2
|
40
|
-2
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
4 434
|
22 650,1
|
41
|
-21
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
3 745
|
22 111,2
|
42
|
-7
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
4 262
|
21 493,6
|
43
|
+15
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
2 897
|
21 013,5
|
44
|
-3
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
8 364
|
20 570,1
|
45
|
+5
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
4 040
|
20 108,1
|
46
|
-9
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
3 776
|
18 951,0
|
47
|
0
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
4 159
|
18 267,6
|
48
|
+9
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
5 884
|
18 255,4
|
49
|
-5
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
3 632
|
17 706,2
|
50
|
+6
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
2 859
|
16 986,1
|
51
|
+2
|
СОКОЛОВ Александр Валентинович
|
Кировская обл.
|
4 385
|
16 772,0
|
52
|
+3
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
4 805
|
16 628,3
|
53
|
-11
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
6 858
|
16 401,3
|
54
|
+13
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
1 989
|
16 347,2
|
55
|
-7
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
4 292
|
16 109,4
|
56
|
-4
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
3 875
|
16 094,1
|
57
|
-12
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
4 792
|
15 735,1
|
58
|
+1
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
2 625
|
15 240,2
|
59
|
-10
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
5 895
|
14 917,5
|
60
|
-9
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
4 244
|
14 812,2
|
61
|
+1
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
3 997
|
14 693,6
|
62
|
-16
|
МАЗУР Владимир Владимирович
|
Томская обл.
|
2 616
|
12 153,7
|
63
|
+7
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
4 050
|
12 024,0
|
64
|
-1
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
2 759
|
12 022,1
|
65
|
-5
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
3 789
|
11 536,2
|
66
|
+6
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
3 233
|
11 465,3
|
67
|
-2
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
1 955
|
10 759,2
|
68
|
-4
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
2 114
|
9 882,0
|
69
|
-15
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
2 783
|
9 858,3
|
70
|
+3
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
4 487
|
9 579,0
|
71
|
+5
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2 091
|
7 464,0
|
72
|
+2
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
2 274
|
7 404,0
|
73
|
-4
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
2 471
|
7 295,1
|
74
|
+6
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 406
|
6 922,0
|
75
|
0
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
1 494
|
6 826,0
|
76
|
-10
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
2 238
|
6 466,8
|
77
|
+2
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
999
|
5 937,0
|
78
|
-7
|
ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович
|
Марий Эл
|
1 192
|
5 556,2
|
79
|
+2
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1 276
|
5 401,0
|
80
|
-3
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 604
|
5 319,3
|
81
|
-3
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
1 021
|
4 494,0
|
82
|
+1
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
734
|
2 752,3
|
83
|
+1
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
601
|
2 277,1
|
84
|
-2
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
710
|
1 958,0
|
85
|
0
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
484
|
1 435,1
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