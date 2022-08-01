Городские новости

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На территории гимназии № 8 строят универсальную спортивную площадку

Спортивный объект оборудуют по направлению школьного инициативного бюджетирования в рамках губернаторской программы «Решаем вместе». Разработчиками проекта выступили учащиеся старших классов гимназии.

Участниками губернаторской программы «Решаем вместе» по направлению школьного бюджетирования в этом году в Рыбинске стали школа № 1 и гимназия № 8. Каждое образовательное учреждение получило миллион рублей на реализацию своего проекта. Что это будет за проект, решали сами школьники — учащиеся 9, 10 и 11 классов. Гимназисты из Волжского сделали свой выбор в пользу универсальной спортивной площадки.

— Считаю направление инициативного бюджетирования для школьников очень важным. Надо уметь слушать мнение подрастающего поколения и помогать реализовывать их проекты. Тогда дети понимают, что от них многое зависит в городе. То, что в Волжском появилась новая площадка —очень хорошо и для школы, и для микрорайона, — сказала заместитель главы по социальной политике Лариса Сорокина.

Строительство площадки началось в середине июля. После сдачи спортивного объекта в эксплуатацию здесь можно будет играть в баскетбол, волейбол и мини-футбол.

— Подрядчик закончил работы по основанию площадки. Уложено современное модульное покрытие «Клевер-Спорт». Оно универсальное, безопасное, создано специально для уличных спортивных комплексов. Текстура покрытия оснащена дренажной системой, это позволяет заниматься спортом сразу после дождя. Лужи на таком покрытии не образуются, — прокомментировала директор гимназии № 8 Ирина Игнатьева.

Подрядчику осталось благоустроить территорию вокруг площадки, установить новые баскетбольные щиты. Открытие спортивного комплекса на территории гимназии № 8 состоится 1 сентября. Во внеучебное время площадка будет доступна для жителей Волжского, в том числе для организованных групп. Регулировать загруженность площадки будет администрация гимназии.

В Рыбинске продолжает работу проект «Шаг к здоровью»

На этой неделе, с 4 по 6 августа, медицинские палатки развернут на Соборной площади и площади имени Дерунова. Время работы 4 и 5 августа с 16:00 до 19:00, 6 августа с 12:00 до 17:00. Пройти экспресс-обследование могут все желающие.

Проект «Шаг к здоровью» на территории Ярославской области стартовал в июле. Инициатором его выступил врио губернатора Михаил Евраев. За время работы программы в Рыбинске её участниками стали 952 человека. Посетители мобильных медицинских пунктов смогли пройти обследование на базовые показатели: давление, пульс, работу сердца и легких, содержание глюкозы, холестерина, кислорода, уровень гемоглобина в крови.

В августе мобильные медпункты развернут в восьми районах города. Бригады медиков будут вести приём на каждом участке в течение трёх дней.

График работы и места проведения экспресс-обследований могут меняться, следите за информацией на сайте администрации города.