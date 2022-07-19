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Медиарейтинг губернаторов за июнь

19.07.2022, 7:17, Детали
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«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за июнь 2022 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В июне 2022 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

45 134

274 737,7

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

30 876

190 585,7

3

+8

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

9 960

64 814,0

4

0

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

6 512

59 404,9

5

0

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

11 632

46 462,1

6

-3

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

7 984

38 323,6

7

+1

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7 742

37 086,2

8

-1

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

5 658

37 031,5

9

-3

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

7 460

29 184,7

10

+3

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

4 615

29 027,6

11

+1

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

5 135

23 316,8

12

-2

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

4 278

22 642,0

13

+1

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

5 037

20 822,2

14

-5

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

3 676

17 183,7

15

+1

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

3 749

11 543,1

16

-1

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

3 977

11 468,3

17

0

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 793

9 851,0

18

0

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 168

6 748,0

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил новый флагманский ресторан новой сети быстрого питания “Вкусно и точка” на Пушкинской площади, заменивший покинувший российский рынок McDonald’s. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в ближайшие дни откроются еще 50 ресторанов, а до конца июня планируется открытие около 200 точек по всей стране. Московская мэрия приняла решение о выделении средств столичным кинотеатрам на компенсацию затрат на покупку и рекламу фильмов отечественного производства, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Строительство восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро вышло на финишную прямую, его готовность оценивается в 93%, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый перинатальный центр, возведенный в рамках второй очереди строительства Московского многопрофильного клинического центра “Коммунарка”. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства второй очереди Московского скоростного диаметра – участка Юго-Восточной хорды от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы.
Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Луганской городской администрации Манолис Пилавов подписали декларацию, согласно которой российская столица и Луганск стали городами-побратимами. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации пожара в бизнес-центре на западе Москвы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с генеральным директором сети предприятий быстрого питания “Вкусно и точка” Олегом Пароевым открыли новое предприятие быстрого обслуживания “Вкусно и точка” в Красногорске. Андрей Воробьев и Олег Пароев обсудили возможность трудоустройства в сеть ресторанов через центры занятости населения Московской области. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель правительства РФ Михаил Мишустин и министр просвещения России Сергей Кравцов в День защиты детей посетили Ангеловскую школу в Красногорске. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья планируют к 1 сентября восстановить пять школ в Новоазовском и Тельмановском районах Донецкой Народной Республики. В Московской области в 2022 году планируют ввести в эксплуатацию около 9 млн кв. м жилья, половина этого объема – многоквартирные дома, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава ДНР Денис Пушилин подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве и развитии внешне-экономических связей. Помимо этого сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным посетили Жостовскую фабрику декоративной росписи.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и глава луганской Брянки Николай Моргунов подписали соглашение о сотрудничестве между регионами. Со стороны Украины произошел обстрел территории села Займище Брянской области. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил на своей странице во “ВКонтакте”. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка с украинской стороны. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Случевск со стороны украинских военных. Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о том, что распределительный центр “Брянский” заключил договоры почти с 40 поставщиками продукции. Глава брянского региона Александр Богомаз рассказал о подписанных на Петербургском международном экономическом форуме инвестиционных соглашениях. Губернатор Александр Богомаз рассказал о вручении Брянску Меча Победы.

Главы регионов в июне 2022 года:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

45 134

274 737,7

2

0

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

15 847

257 132,0

3

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

30 876

190 585,7

4

+27

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

13 266

142 152,4

5

0

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

17 183

140 483,9

6

+1

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

13 201

123 585,1

7

+3

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

17 400

93 233,2

8

+4

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

14 285

88 686,7

9

-1

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

11 843

77 833,6

10

-1

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

11 588

72 093,5

11

+2

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

7 823

71 952,7

12

-1

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

8 980

64 947,0

13

+37

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

9 960

64 814,0

14

-8

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

6 512

59 404,9

15

+7

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

11 621

57 927,3

16

0

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

9 398

54 969,6

17

+4

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

11 464

48 618,4

18

-1

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

11 632

46 462,1

19

+23

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

7 288

46 279,8

20

0

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

5 121

44 759,8

21

+8

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

9 306

40 805,6

22

+21

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

5 274

38 337,3

23

-19

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

7 984

38 323,6

24

-10

БУСАРГИН Роман Викторович

Саратовская обл.

7 715

37 971,6

25

+9

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7 742

37 086,2

26

+2

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

5 658

37 031,5

27

-4

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

5 227

35 246,3

28

-1

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

3 866

34 937,8

29

+1

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

4 944

34 585,0

30

+2

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

4 022

33 335,3

31

+9

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

3 677

32 313,2

32

+12

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

3 893

31 801,0

33

0

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

5 046

30 752,3

34

+25

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

4 627

29 765,1

35

+3

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

5 855

29 562,5

36

-17

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

7 460

29 184,7

37

+17

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

4 615

29 027,6

38

-1

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

4 925

28 485,3

39

-21

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

7 039

28 181,8

40

+5

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

4 952

28 093,3

41

+14

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

8 219

25 979,2

42

+6

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

7 309

25 721,6

43

-17

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

4 563

24 196,1

44

-19

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

4 009

23 490,0

45

+6

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

5 135

23 316,8

46

-11

МАЗУР Владимир Владимирович

Томская обл.

3 708

22 906,9

47

0

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

4 278

22 642,0

48

+1

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

5 969

22 630,2

49

+13

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

6 440

22 490,5

50

-35

БУРКОВ Александр Леонидович

Омская обл.

3 998

21 681,5

51

+7

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

5 037

20 822,2

52

+11

УЙБА Владимир Викторович

Коми

4 705

20 700,2

53

+14

СОКОЛОВ Александр Валентинович

Кировская обл.

4 480

20 570,4

54

-13

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

3 577

19 801,1

55

-31

УСС Александр Викторович

Красноярский край

4 710

19 629,0

56

0

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

3 047

19 624,1

57

-11

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

5 741

18 791,6

58

+10

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

4 150

18 274,6

59

+11

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

3 399

18 007,5

60

0

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

4 559

17 983,8

61

-9

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

3 507

17 457,7

62

-23

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

3 676

17 183,7

63

-6

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

3 485

16 241,5

64

-28

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

2 548

15 566,3

65

+6

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

2 522

14 630,1

66

0

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

3 358

14 222,4

67

+13

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

1 936

12 680,9

68

+4

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

2 198

12 212,9

69

+4

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

3 749

11 543,1

70

-5

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

3 977

11 468,3

71

-18

ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович

Марий Эл

1 580

10 473,3

72

-11

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

2 376

10 277,0

73

+2

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 793

9 851,0

74

-10

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

2 466

9 232,0

75

+4

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

1 673

8 433,0

76

-2

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

2 322

7 532,1

77

-8

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 805

7 430,3

78

-1

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

1 283

7 048,2

79

+4

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

1 140

6 937,4

80

-2

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 168

6 748,0

81

-5

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

1 402

6 072,0

82

0

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

1 111

5 750,0

83

-2

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

906

3 475,5

84

+1

КОПИН Роман Валентинович

Чукотский АО

722

3 328,1

85

-1

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

461

1 760,0



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