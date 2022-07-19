Медиарейтинг губернаторов за июнь
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за июнь 2022 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.
В июне 2022 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
45 134
|
274 737,7
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
30 876
|
190 585,7
|
3
|
+8
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
9 960
|
64 814,0
|
4
|
0
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
6 512
|
59 404,9
|
5
|
0
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
11 632
|
46 462,1
|
6
|
-3
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
7 984
|
38 323,6
|
7
|
+1
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 742
|
37 086,2
|
8
|
-1
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
5 658
|
37 031,5
|
9
|
-3
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
7 460
|
29 184,7
|
10
|
+3
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
4 615
|
29 027,6
|
11
|
+1
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
5 135
|
23 316,8
|
12
|
-2
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
4 278
|
22 642,0
|
13
|
+1
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
5 037
|
20 822,2
|
14
|
-5
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
3 676
|
17 183,7
|
15
|
+1
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
3 749
|
11 543,1
|
16
|
-1
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
3 977
|
11 468,3
|
17
|
0
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 793
|
9 851,0
|
18
|
0
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 168
|
6 748,0
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил новый флагманский ресторан новой сети быстрого питания “Вкусно и точка” на Пушкинской площади, заменивший покинувший российский рынок McDonald’s. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в ближайшие дни откроются еще 50 ресторанов, а до конца июня планируется открытие около 200 точек по всей стране. Московская мэрия приняла решение о выделении средств столичным кинотеатрам на компенсацию затрат на покупку и рекламу фильмов отечественного производства, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Строительство восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро вышло на финишную прямую, его готовность оценивается в 93%, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый перинатальный центр, возведенный в рамках второй очереди строительства Московского многопрофильного клинического центра “Коммунарка”. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства второй очереди Московского скоростного диаметра – участка Юго-Восточной хорды от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы.
Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Луганской городской администрации Манолис Пилавов подписали декларацию, согласно которой российская столица и Луганск стали городами-побратимами. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации пожара в бизнес-центре на западе Москвы.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с генеральным директором сети предприятий быстрого питания “Вкусно и точка” Олегом Пароевым открыли новое предприятие быстрого обслуживания “Вкусно и точка” в Красногорске. Андрей Воробьев и Олег Пароев обсудили возможность трудоустройства в сеть ресторанов через центры занятости населения Московской области. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель правительства РФ Михаил Мишустин и министр просвещения России Сергей Кравцов в День защиты детей посетили Ангеловскую школу в Красногорске. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья планируют к 1 сентября восстановить пять школ в Новоазовском и Тельмановском районах Донецкой Народной Республики. В Московской области в 2022 году планируют ввести в эксплуатацию около 9 млн кв. м жилья, половина этого объема – многоквартирные дома, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава ДНР Денис Пушилин подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве и развитии внешне-экономических связей. Помимо этого сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным посетили Жостовскую фабрику декоративной росписи.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз и глава луганской Брянки Николай Моргунов подписали соглашение о сотрудничестве между регионами. Со стороны Украины произошел обстрел территории села Займище Брянской области. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил на своей странице во “ВКонтакте”. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка с украинской стороны. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Случевск со стороны украинских военных. Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о том, что распределительный центр “Брянский” заключил договоры почти с 40 поставщиками продукции. Глава брянского региона Александр Богомаз рассказал о подписанных на Петербургском международном экономическом форуме инвестиционных соглашениях. Губернатор Александр Богомаз рассказал о вручении Брянску Меча Победы.
Главы регионов в июне 2022 года:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
45 134
|
274 737,7
|
2
|
0
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
15 847
|
257 132,0
|
3
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
30 876
|
190 585,7
|
4
|
+27
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
13 266
|
142 152,4
|
5
|
0
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
17 183
|
140 483,9
|
6
|
+1
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
13 201
|
123 585,1
|
7
|
+3
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
17 400
|
93 233,2
|
8
|
+4
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
14 285
|
88 686,7
|
9
|
-1
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
11 843
|
77 833,6
|
10
|
-1
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
11 588
|
72 093,5
|
11
|
+2
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
7 823
|
71 952,7
|
12
|
-1
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
8 980
|
64 947,0
|
13
|
+37
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
9 960
|
64 814,0
|
14
|
-8
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
6 512
|
59 404,9
|
15
|
+7
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
11 621
|
57 927,3
|
16
|
0
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
9 398
|
54 969,6
|
17
|
+4
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
11 464
|
48 618,4
|
18
|
-1
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
11 632
|
46 462,1
|
19
|
+23
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
7 288
|
46 279,8
|
20
|
0
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
5 121
|
44 759,8
|
21
|
+8
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
9 306
|
40 805,6
|
22
|
+21
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
5 274
|
38 337,3
|
23
|
-19
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
7 984
|
38 323,6
|
24
|
-10
|
БУСАРГИН Роман Викторович
|
Саратовская обл.
|
7 715
|
37 971,6
|
25
|
+9
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 742
|
37 086,2
|
26
|
+2
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
5 658
|
37 031,5
|
27
|
-4
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
5 227
|
35 246,3
|
28
|
-1
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
3 866
|
34 937,8
|
29
|
+1
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
4 944
|
34 585,0
|
30
|
+2
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
4 022
|
33 335,3
|
31
|
+9
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
3 677
|
32 313,2
|
32
|
+12
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
3 893
|
31 801,0
|
33
|
0
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
5 046
|
30 752,3
|
34
|
+25
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
4 627
|
29 765,1
|
35
|
+3
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
5 855
|
29 562,5
|
36
|
-17
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
7 460
|
29 184,7
|
37
|
+17
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
4 615
|
29 027,6
|
38
|
-1
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
4 925
|
28 485,3
|
39
|
-21
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
7 039
|
28 181,8
|
40
|
+5
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
4 952
|
28 093,3
|
41
|
+14
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
8 219
|
25 979,2
|
42
|
+6
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
7 309
|
25 721,6
|
43
|
-17
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
4 563
|
24 196,1
|
44
|
-19
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
4 009
|
23 490,0
|
45
|
+6
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
5 135
|
23 316,8
|
46
|
-11
|
МАЗУР Владимир Владимирович
|
Томская обл.
|
3 708
|
22 906,9
|
47
|
0
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
4 278
|
22 642,0
|
48
|
+1
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
5 969
|
22 630,2
|
49
|
+13
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
6 440
|
22 490,5
|
50
|
-35
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
3 998
|
21 681,5
|
51
|
+7
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
5 037
|
20 822,2
|
52
|
+11
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
4 705
|
20 700,2
|
53
|
+14
|
СОКОЛОВ Александр Валентинович
|
Кировская обл.
|
4 480
|
20 570,4
|
54
|
-13
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
3 577
|
19 801,1
|
55
|
-31
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
4 710
|
19 629,0
|
56
|
0
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
3 047
|
19 624,1
|
57
|
-11
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
5 741
|
18 791,6
|
58
|
+10
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
4 150
|
18 274,6
|
59
|
+11
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
3 399
|
18 007,5
|
60
|
0
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
4 559
|
17 983,8
|
61
|
-9
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
3 507
|
17 457,7
|
62
|
-23
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
3 676
|
17 183,7
|
63
|
-6
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
3 485
|
16 241,5
|
64
|
-28
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
2 548
|
15 566,3
|
65
|
+6
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
2 522
|
14 630,1
|
66
|
0
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
3 358
|
14 222,4
|
67
|
+13
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
1 936
|
12 680,9
|
68
|
+4
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
2 198
|
12 212,9
|
69
|
+4
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
3 749
|
11 543,1
|
70
|
-5
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
3 977
|
11 468,3
|
71
|
-18
|
ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович
|
Марий Эл
|
1 580
|
10 473,3
|
72
|
-11
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
2 376
|
10 277,0
|
73
|
+2
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 793
|
9 851,0
|
74
|
-10
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
2 466
|
9 232,0
|
75
|
+4
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
1 673
|
8 433,0
|
76
|
-2
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2 322
|
7 532,1
|
77
|
-8
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 805
|
7 430,3
|
78
|
-1
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
1 283
|
7 048,2
|
79
|
+4
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1 140
|
6 937,4
|
80
|
-2
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 168
|
6 748,0
|
81
|
-5
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1 402
|
6 072,0
|
82
|
0
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
1 111
|
5 750,0
|
83
|
-2
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
906
|
3 475,5
|
84
|
+1
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
722
|
3 328,1
|
85
|
-1
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
461
|
1 760,0
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