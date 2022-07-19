Медиарейтинг губернаторов за июнь

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за июнь 2022 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В июне 2022 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение за месяц Персоны Регион Кол-во

сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 45 134 274 737,7 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 30 876 190 585,7 3 +8 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 9 960 64 814,0 4 0 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 6 512 59 404,9 5 0 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 11 632 46 462,1 6 -3 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 7 984 38 323,6 7 +1 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 7 742 37 086,2 8 -1 МАЛКОВ Павел Викторович Рязанская обл. 5 658 37 031,5 9 -3 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 7 460 29 184,7 10 +3 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 4 615 29 027,6 11 +1 ЕГОРОВ Максим Борисович Тамбовская обл. 5 135 23 316,8 12 -2 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 4 278 22 642,0 13 +1 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 5 037 20 822,2 14 -5 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 3 676 17 183,7 15 +1 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 3 749 11 543,1 16 -1 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 3 977 11 468,3 17 0 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 3 793 9 851,0 18 0 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2 168 6 748,0

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил новый флагманский ресторан новой сети быстрого питания “Вкусно и точка” на Пушкинской площади, заменивший покинувший российский рынок McDonald’s. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в ближайшие дни откроются еще 50 ресторанов, а до конца июня планируется открытие около 200 точек по всей стране. Московская мэрия приняла решение о выделении средств столичным кинотеатрам на компенсацию затрат на покупку и рекламу фильмов отечественного производства, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Строительство восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро вышло на финишную прямую, его готовность оценивается в 93%, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый перинатальный центр, возведенный в рамках второй очереди строительства Московского многопрофильного клинического центра “Коммунарка”. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства второй очереди Московского скоростного диаметра – участка Юго-Восточной хорды от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Луганской городской администрации Манолис Пилавов подписали декларацию, согласно которой российская столица и Луганск стали городами-побратимами. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации пожара в бизнес-центре на западе Москвы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с генеральным директором сети предприятий быстрого питания “Вкусно и точка” Олегом Пароевым открыли новое предприятие быстрого обслуживания “Вкусно и точка” в Красногорске. Андрей Воробьев и Олег Пароев обсудили возможность трудоустройства в сеть ресторанов через центры занятости населения Московской области. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель правительства РФ Михаил Мишустин и министр просвещения России Сергей Кравцов в День защиты детей посетили Ангеловскую школу в Красногорске. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья планируют к 1 сентября восстановить пять школ в Новоазовском и Тельмановском районах Донецкой Народной Республики. В Московской области в 2022 году планируют ввести в эксплуатацию около 9 млн кв. м жилья, половина этого объема – многоквартирные дома, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава ДНР Денис Пушилин подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве и развитии внешне-экономических связей. Помимо этого сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным посетили Жостовскую фабрику декоративной росписи.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и глава луганской Брянки Николай Моргунов подписали соглашение о сотрудничестве между регионами. Со стороны Украины произошел обстрел территории села Займище Брянской области. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил на своей странице во “ВКонтакте”. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка с украинской стороны. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Случевск со стороны украинских военных. Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о том, что распределительный центр “Брянский” заключил договоры почти с 40 поставщиками продукции. Глава брянского региона Александр Богомаз рассказал о подписанных на Петербургском международном экономическом форуме инвестиционных соглашениях. Губернатор Александр Богомаз рассказал о вручении Брянску Меча Победы.

Главы регионов в июне 2022 года: