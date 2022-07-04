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Художники Рыбинска — детям

04.07.2022, 13:43, Новости
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Серия мастер-классов с таким название проходит в Рыбинске с 1 по 15 июля.

За это время знаменитые рыбинские живописцы проведут десять занятий для обучающихся Детской художественной школы и художественных отделений школ искусств города.

2022 год в России объявлен Годом культурного наследия. В нашем городе к этому событию приурочено немало мероприятий, одним из которых стал художественный фестиваль «Художники Рыбинска — детям».

— В течение 15 дней рыбинские мастера Сергей Гусарин, Николай Малафеев, Владимир и Галина Палкины, Александр Григорьев проводят мастер-классы для обучающихся Детской художественной школы и художественных отделениях школ искусств Рыбинска. Наши знаменитые живописцы выступают на таких занятиях в качестве преподавателей — рассказывают, показывают, делятся своим мастерством и талантом. Я думаю, что для детей это замечательный опыт, — рассказала начальник управления культуры Марина Воронина.

Сегодня мастер-класс для воспитанников Детской художественной школы проводил Владимир Палкин. Пейзаж занимает основное место в творчестве мастера, поэтому темой занятия стал именно этот жанр изобразительного искусства.

— Художник в начале мастер-класса представляет себя и своё творчество. И после вступительной части дети приступают к занятию. Урок проходит под руководством мастера, но каждый пишет свой вариант предложенной темы, — прокомментировал директор Детской художественной школы Николай Тарасенко.

Завершится художественный фестиваль «Художники Рыбинска — детям» выставкой работ воспитанников школ искусств.

Пресс-служба администрации Рыбинска




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