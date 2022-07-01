Продолжаются сезонные работы по покосу травы

В зависимости от территории работы по кошению выполняются механизированным или ручным способом.

Покос ведётся во всех районах Рыбинска, в приоритете обочины дорог, перекрёстки, общественные пространства — парки и скверы.

В этом сезоне общая площадь покосов в Рыбинске составляет 875 гектаров с учетом кратности работ. На эти цели из городского бюджета выделено 5,8 млн рублей. Работы по выкашиванию травы проводит МУП «ДЭС».

Территория Рыбинска поделена на четыре участка. К первому — относятся городские территории общественного пользования: парки, скверы и другие зелёные рекреационные зоны. Ко второму участку — автомобильные дороги и зелёные зоны, расположенные в Центральном, Северном, Западном, Гагаринском районах, на Скомороховой Горе, в Мариевке и на Окружной дороге. Веретье, Прибрежный, Переборы, Волжский, ГЭС и выезды из города входят в границы третьего участка. Заволжье-1,2, Ягутка, Копаево и Восточная промзона — в состав четвёртого.

— Работы ведутся по графику. На этой неделе покос осуществляется в Переборах, Мариевке, Веретье, на Скомороховой Горе. Хотелось бы отметить, что в Рыбинске сложилась практика, когда крупные предприятия выкашивают прилегающие территории, признательны им за это. В числе таких предприятий: КБ «Луч», РЗП, «Сатурн», судостроительный завод «Вымпел», — расскала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

На придомовых территориях покос травы осуществляют управляющие компании. У каждой организации свой график работ.

Пресс-служба администрации Рыбинска