«Огненную картину» из семи тысяч свечей создали в Рыбинске ко Дню памяти и скорби

На площади перед Дворцом спорта «Полёт» волонтёры выложили изображение монумента «Волга» и надпись «Рыбинск помнит».

В ночь с 21 на 22 июня перед Дворцом спорта «Полёт» появилось изображение монумента «Волга» и надпись «Рыбинск помнит». Инсталляцию из семи тысяч свечей создали в рамках международной акции «Огненные картины войны», посвященной Дню памяти и скорби.

— На площади у «Полета» собралось около 300 человек посмотреть на световое изображение и принять непосредственное участие. Акция разрастается, отклик очень большой. Продумываем композицию уже на следующий год, — отметила заместитель начальника управления культуры Раиса Смирнова.

В этом году организаторы акции выбрали для инсталляции монумент «Волга». Памятник увековечил труд строителей Волгостроя. В годы Великой Отечественной войны электроэнергия, которую давали Рыбинская и Угличская ГЭС, служила обороне Москвы и обеспечивала жизнедеятельность столицы.

В прорисовке плоскостного изображения участвовали преподаватели детской художественной школы, организационные моменты выполнили участники движения «Волонтеры Победы». Второй год подряд акцию проходит при поддержке ВПП «Единая Россия».

— Помнить об этом вкладе нужно не только в памятные даты. И сегодняшнее мероприятие — это ещё одно напоминание о мужестве, силе нашей страны и государства. Отрадно, что в Рыбинске появилась такая красивая величественная традиция, а у местного отделения «Единой России» есть возможность её поддержать, что мы вновь и делаем, — сказал Александр Сивков, депутат Муниципального Совета, секретарь местного рыбинского отделения политической партии «Единая Россия».

Одновременно с акцией «Огненные картины войны» в этот вечер на мемориале «Огонь Славы» волонтёры зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Утром памятные мероприятия начались с возложения цветов у воинского мемориала на Всехсвятском кладбище. И продолжились на Аллее славы у Вечного огня.

— В этот день рыбинцы скорбят со всей Россией по воинам, которые ценой собственной жизни защитили наше Отечество. Почти 40 тысяч рыбинцев отправились на фронт, больше 26 тысяч — не вернулись с войны. Те, кто остался в Рыбинске трудились в тылу и вносили большой вклад в приближение Победы. Недаром наш город носит почётное звание «Город трудовой доблести». Вечная память героям и низкий поклон ветеранам, — сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

В торжественных мероприятиях приняли участие ветераны, депутаты, общественники, военные рыбинского гарнизона, воспитанники Клуба юных моряков и школьники. К последним в своём выступление обратился член Общественной палаты Рыбинска, генерал-майор в отставке Александр Косушкин.

— 27 миллионов человек унесла эта война. Я обращаюсь к молодёжи, помните этих людей, которые обеспечили нашу спокойную, счастливую жизнь. Никогда не забывайте об этом. Потому что как только мы начинаем забывать об этих страшных событиях, сразу же появляются те, кто хотят перечеркнуть заслуги советского народа (в том числе украинцев – ryb.ru). Украина тому пример, — заявил член общественной организации ветеранов войны и военной службы, пенсионеров силовых структур города Рыбинска, генерал-майор в отставке, Александр Косушкин. – Нам нельзя придать забвению подвиг советских солдат и тружеников тыла.

В завершении церемонии присутствующие почтили павших минутой памяти и возложили цветы к мемориалу «Огонь Славы».

Пресс-служба администрации Рыбинска