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В Рыбинске началось грейдирование грунтовых дорог

17.06.2022, 9:09, Новости
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Подрядчик приступил к работам с 16 июня. В списке на выравнивание дорожного полотна 62 улицы частного сектора.

В Рыбинске в рамках мероприятий по содержанию дорог местного значения начаты работы по грейдированию дорог. Контракт на сумму свыше 500 тысяч рублей включает работы в частном секторе микрорайонов Заволжье-1, Заволжье-2, Прибрежный, Запахомовский, Копаево, Переборы, Мариевка и Веретье.

— Важным условием содержания грунтовых дорог является исключение колейности, т.е. грейдирование дорог. Это не укрепление профиля асфальтовой крошкой или щебнем, это выравнивание полотна. Список дорог составлен с учётом обращения граждан, в него вошли 62 улицы. Заключен контракт с подрядчиком, — сказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Общая протяженность грунтовых дорог, которые будут прогрейдированы в Рыбинске, составит 42 километра. Закончить работу подрядчик должен до 22 июля.

Укрепление грунтовых дорог асфальтовой крошкой будет выполняться по мере появления инертного материала. Для подсыпки улиц частного сектора используют крошку, которую срезают во время ремонта или строительства асфальтированных дорог.

Пресс-служба администрации Рыбинска




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