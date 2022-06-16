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Медиарейтинг губернаторов за май 2022 года

16.06.2022, 7:59, Детали
Теги: ,

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за май 2022 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В мае 2022 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

42 728

275 228,4

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

31 419

190 513,4

3

0

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

15 388

153 853,5

4

0

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

10 122

105 588,5

5

+1

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

11 505

40 596,0

6

+2

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

7 623

35 151,8

7

new

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

4 151

29 684,7

8

+1

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

5 951

23 662,0

9

-2

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

4 395

21 200,1

10

+2

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

3 605

16 549,9

11

-6

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

4 722

15 959,2

12

+1

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

3 731

15 932,1

13

-2

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

3 164

15 640,6

14

+1

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

4 278

14 246,5

15

-1

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

3 837

12 141,0

16

0

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

2 999

9 423,0

17

0

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

4 071

8 979,1

18

0

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 398

6 463,0

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на выкупленном в собственность города заводе Renault планируется запустить производство автомобилей российской марки “Москвич”. По его словам, изначально эти автомобили будут с двигателями внутреннего сгорания, но в будущем их модифицируют, чтобы они стали электрическими. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил ковидную амнистию с 1 июня. Сергей Собянин принял решение, что власти столицы компенсируют гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам административные штрафы, уплаченные за несоблюдение требований, введенных для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что перезапуск Макдоналдса под новым брендом никак не повлияет на работу ресторанов: сеть продолжит развиваться, сохранит меню и рабочий коллектив.
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную заработную плату в Москве на 10%. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин присоединился к акции “Бессмертный полк” на Тверской улице. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции “Текстильщики” Большой кольцевой линии (БКЛ), также Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию “Печатники” восточного участка БКЛ, расположенную в одноименном районе. За три с половиной года с момента введения в столице налога на профессиональный доход (НПД) число самозанятых москвичей превысило миллион человек, что составляет 15% от всех работающих горожан. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил программу “Новая экономика Подмосковья”. Новый план по развитию экономики разработали в Московской области с учетом новых реалий. На заседании правительства Московской области губернатор Андрей Воробьев обозначил ключевые направления развития региональной экономики в новых условиях. В Московской области запустили новую программу поддержки предприятий обрабатывающей промышленности, заявил губернатор Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством региона рассказал о планах по поддержке малого бизнеса. На поддержку малого и среднего бизнеса направят миллиард рублей, чтобы сохранить динамику развития, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию с пожаром в 9-этажном доме в Мытищах. Губернатор Подмосковья провел совещание с руководящим составом правительства и главами округов. В Подмосковье организован опрос малого, среднего и крупного бизнеса по проблемам, которые больше всего волнуют сейчас предпринимателей, об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на совещании. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить внимание развитию глэмпингов в регионе.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с территории Украины села Солохи в Белгородском районе. Жителей села Солохи вывезут в безопасное место, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавшие жители села Солохи в Белгородской области получат из областного бюджета такие же выплаты, как военнослужащие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В Белгородской области произошел пожар на объекте Минобороны, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Вячеслав Гладков отметил, что все оперативные службы работают на месте, принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности. Село Журавлевка подверглось обстрелу со стороны Украины, есть пострадавший, сообщил Вячеслав Гладков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал обеспечить полный запрет проезда к приграничным селам Нехотеевка и Журавлевка.

«Новичком» рейтинга стал врио губернатора Рязанской области Павел Малков. Руководитель Росстата Павел Малков назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области. Президент Владимир Путин встретился с врио губернатора Рязанской области Павлом Малковым.

Главы регионов:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

+1

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

42 728

275 228,4

2

-1

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

16 454

237 723,4

3

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

31 419

190 513,4

4

0

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

15 388

153 853,5

5

0

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

14 384

110 353,5

6

0

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

10 122

105 588,5

7

0

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

8 136

78 273,5

8

+6

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

10 338

69 225,4

9

-1

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

9 219

59 065,7

10

-1

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

12 310

57 559,0

11

+2

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

7 941

55 977,2

12

+3

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

8 776

50 390,4

13

+3

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

5 546

46 545,0

14

new

БУСАРГИН Роман Викторович

Саратовская обл.

7 948

45 197,2

15

+10

БУРКОВ Александр Леонидович

Омская обл.

6 493

40 802,7

16

+2

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

7 110

40 615,3

17

+2

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

11 505

40 596,0

18

+18

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

8 733

36 690,1

19

+10

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

7 623

35 151,8

20

0

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

4 062

35 045,9

21

+1

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

8 896

34 907,4

22

-11

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

7 341

33 007,5

23

-11

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

4 480

32 500,8

24

+19

УСС Александр Викторович

Красноярский край

6 506

31 694,3

25

+24

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

4 323

31 253,1

26

+5

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

5 019

30 073,0

27

+5

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

3 252

29 761,8

28

new

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

4 151

29 684,7

29

-2

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

8 588

29 670,2

30

-4

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

4 645

28 261,8

31

-14

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

3 709

27 348,2

32

+3

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

3 216

25 474,4

33

+21

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

3 543

24 801,0

34

+5

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

5 951

23 662,0

35

new

МАЗУР Владимир Владимирович

Томская обл.

2 563

23 627,5

36

+9

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

3 439

23 285,1

37

-13

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

4 205

23 257,5

38

-1

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

5 029

23 017,4

39

-18

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

4 395

21 200,1

40

-10

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

3 074

21 050,0

41

-1

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

2 994

20 967,1

42

-14

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

4 854

20 112,4

43

+13

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

3 934

18 439,2

44

-11

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

2 575

17 899,2

45

-11

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

3 211

17 005,6

46

-5

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

4 580

16 754,6

47

0

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

3 605

16 549,9

48

+2

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

6 608

16 526,5

49

-11

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

4 434

16 041,1

50

-40

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

4 722

15 959,2

51

+2

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

3 731

15 932,1

52

+14

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

2 868

15 652,1

53

new

ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович

Марий Эл

1 838

15 650,2

54

-8

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

3 164

15 640,6

55

-32

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

6 057

15 385,0

56

-8

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

2 405

14 962,0

57

-5

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

3 234

14 635,1

58

+6

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

4 278

14 246,5

59

0

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

3 101

14 143,0

60

0

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

4 098

13 916,2

61

-4

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

3 253

13 441,1

62

+1

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

4 238

13 272,3

63

-8

УЙБА Владимир Викторович

Коми

3 006

12 914,1

64

+10

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

2 267

12 406,0

65

-3

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

3 837

12 141,0

66

-15

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

3 221

11 537,6

67

new

СОКОЛОВ Александр Валентинович

Кировская обл.

2 178

11 456,1

68

-1

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

2 757

11 441,8

69

+9

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

2 033

11 120,3

70

-9

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

1 916

10 791,0

71

-2

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

1 987

10 782,0

72

-14

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

2 445

10 468,0

73

-3

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

2 999

9 423,0

74

-2

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

2 057

9 400,1

75

-4

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

4 071

8 979,1

76

+3

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

1 596

7 455,1

77

-9

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

1 378

6 570,1

78

-2

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 398

6 463,0

79

-6

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

1 301

5 864,0

80

-5

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

1 373

5 711,0

81

+2

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

1 006

4 371,2

82

0

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

1 026

3 558,0

83

-3

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

990

3 066,0

84

0

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

716

2 879,1

85

0

КОПИН Роман Валентинович

Чукотский АО

556

1 940,2



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