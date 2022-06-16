Медиарейтинг губернаторов за май 2022 года

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за май 2022 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В мае 2022 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение за месяц Персоны Регион Кол-во

сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 42 728 275 228,4 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 31 419 190 513,4 3 0 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 15 388 153 853,5 4 0 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 10 122 105 588,5 5 +1 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 11 505 40 596,0 6 +2 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 7 623 35 151,8 7 new МАЛКОВ Павел Викторович Рязанская обл. 4 151 29 684,7 8 +1 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 5 951 23 662,0 9 -2 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 4 395 21 200,1 10 +2 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 3 605 16 549,9 11 -6 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 4 722 15 959,2 12 +1 ЕГОРОВ Максим Борисович Тамбовская обл. 3 731 15 932,1 13 -2 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 3 164 15 640,6 14 +1 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 4 278 14 246,5 15 -1 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 3 837 12 141,0 16 0 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 2 999 9 423,0 17 0 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 4 071 8 979,1 18 0 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2 398 6 463,0

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на выкупленном в собственность города заводе Renault планируется запустить производство автомобилей российской марки “Москвич”. По его словам, изначально эти автомобили будут с двигателями внутреннего сгорания, но в будущем их модифицируют, чтобы они стали электрическими. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил ковидную амнистию с 1 июня. Сергей Собянин принял решение, что власти столицы компенсируют гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам административные штрафы, уплаченные за несоблюдение требований, введенных для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что перезапуск Макдоналдса под новым брендом никак не повлияет на работу ресторанов: сеть продолжит развиваться, сохранит меню и рабочий коллектив.

Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную заработную плату в Москве на 10%. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин присоединился к акции “Бессмертный полк” на Тверской улице. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции “Текстильщики” Большой кольцевой линии (БКЛ), также Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию “Печатники” восточного участка БКЛ, расположенную в одноименном районе. За три с половиной года с момента введения в столице налога на профессиональный доход (НПД) число самозанятых москвичей превысило миллион человек, что составляет 15% от всех работающих горожан. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил программу “Новая экономика Подмосковья”. Новый план по развитию экономики разработали в Московской области с учетом новых реалий. На заседании правительства Московской области губернатор Андрей Воробьев обозначил ключевые направления развития региональной экономики в новых условиях. В Московской области запустили новую программу поддержки предприятий обрабатывающей промышленности, заявил губернатор Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством региона рассказал о планах по поддержке малого бизнеса. На поддержку малого и среднего бизнеса направят миллиард рублей, чтобы сохранить динамику развития, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию с пожаром в 9-этажном доме в Мытищах. Губернатор Подмосковья провел совещание с руководящим составом правительства и главами округов. В Подмосковье организован опрос малого, среднего и крупного бизнеса по проблемам, которые больше всего волнуют сейчас предпринимателей, об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на совещании. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить внимание развитию глэмпингов в регионе.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с территории Украины села Солохи в Белгородском районе. Жителей села Солохи вывезут в безопасное место, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавшие жители села Солохи в Белгородской области получат из областного бюджета такие же выплаты, как военнослужащие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В Белгородской области произошел пожар на объекте Минобороны, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Вячеслав Гладков отметил, что все оперативные службы работают на месте, принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности. Село Журавлевка подверглось обстрелу со стороны Украины, есть пострадавший, сообщил Вячеслав Гладков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал обеспечить полный запрет проезда к приграничным селам Нехотеевка и Журавлевка.

«Новичком» рейтинга стал врио губернатора Рязанской области Павел Малков. Руководитель Росстата Павел Малков назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области. Президент Владимир Путин встретился с врио губернатора Рязанской области Павлом Малковым.

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