Медиарейтинг губернаторов за май 2022 года
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за май 2022 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.
В мае 2022 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
42 728
|
275 228,4
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
31 419
|
190 513,4
|
3
|
0
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
15 388
|
153 853,5
|
4
|
0
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
10 122
|
105 588,5
|
5
|
+1
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
11 505
|
40 596,0
|
6
|
+2
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
7 623
|
35 151,8
|
7
|
new
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
4 151
|
29 684,7
|
8
|
+1
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
5 951
|
23 662,0
|
9
|
-2
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
4 395
|
21 200,1
|
10
|
+2
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
3 605
|
16 549,9
|
11
|
-6
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
4 722
|
15 959,2
|
12
|
+1
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
3 731
|
15 932,1
|
13
|
-2
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
3 164
|
15 640,6
|
14
|
+1
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
4 278
|
14 246,5
|
15
|
-1
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
3 837
|
12 141,0
|
16
|
0
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
2 999
|
9 423,0
|
17
|
0
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
4 071
|
8 979,1
|
18
|
0
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 398
|
6 463,0
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на выкупленном в собственность города заводе Renault планируется запустить производство автомобилей российской марки “Москвич”. По его словам, изначально эти автомобили будут с двигателями внутреннего сгорания, но в будущем их модифицируют, чтобы они стали электрическими. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил ковидную амнистию с 1 июня. Сергей Собянин принял решение, что власти столицы компенсируют гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам административные штрафы, уплаченные за несоблюдение требований, введенных для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что перезапуск Макдоналдса под новым брендом никак не повлияет на работу ресторанов: сеть продолжит развиваться, сохранит меню и рабочий коллектив.
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную заработную плату в Москве на 10%. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин присоединился к акции “Бессмертный полк” на Тверской улице. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции “Текстильщики” Большой кольцевой линии (БКЛ), также Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию “Печатники” восточного участка БКЛ, расположенную в одноименном районе. За три с половиной года с момента введения в столице налога на профессиональный доход (НПД) число самозанятых москвичей превысило миллион человек, что составляет 15% от всех работающих горожан. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил программу “Новая экономика Подмосковья”. Новый план по развитию экономики разработали в Московской области с учетом новых реалий. На заседании правительства Московской области губернатор Андрей Воробьев обозначил ключевые направления развития региональной экономики в новых условиях. В Московской области запустили новую программу поддержки предприятий обрабатывающей промышленности, заявил губернатор Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством региона рассказал о планах по поддержке малого бизнеса. На поддержку малого и среднего бизнеса направят миллиард рублей, чтобы сохранить динамику развития, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию с пожаром в 9-этажном доме в Мытищах. Губернатор Подмосковья провел совещание с руководящим составом правительства и главами округов. В Подмосковье организован опрос малого, среднего и крупного бизнеса по проблемам, которые больше всего волнуют сейчас предпринимателей, об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на совещании. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить внимание развитию глэмпингов в регионе.
Глава региона Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с территории Украины села Солохи в Белгородском районе. Жителей села Солохи вывезут в безопасное место, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавшие жители села Солохи в Белгородской области получат из областного бюджета такие же выплаты, как военнослужащие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В Белгородской области произошел пожар на объекте Минобороны, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Вячеслав Гладков отметил, что все оперативные службы работают на месте, принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности. Село Журавлевка подверглось обстрелу со стороны Украины, есть пострадавший, сообщил Вячеслав Гладков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал обеспечить полный запрет проезда к приграничным селам Нехотеевка и Журавлевка.
«Новичком» рейтинга стал врио губернатора Рязанской области Павел Малков. Руководитель Росстата Павел Малков назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области. Президент Владимир Путин встретился с врио губернатора Рязанской области Павлом Малковым.
Главы регионов:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
+1
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
42 728
|
275 228,4
|
2
|
-1
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
16 454
|
237 723,4
|
3
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
31 419
|
190 513,4
|
4
|
0
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
15 388
|
153 853,5
|
5
|
0
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
14 384
|
110 353,5
|
6
|
0
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
10 122
|
105 588,5
|
7
|
0
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
8 136
|
78 273,5
|
8
|
+6
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
10 338
|
69 225,4
|
9
|
-1
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
9 219
|
59 065,7
|
10
|
-1
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
12 310
|
57 559,0
|
11
|
+2
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
7 941
|
55 977,2
|
12
|
+3
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
8 776
|
50 390,4
|
13
|
+3
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
5 546
|
46 545,0
|
14
|
new
|
БУСАРГИН Роман Викторович
|
Саратовская обл.
|
7 948
|
45 197,2
|
15
|
+10
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
6 493
|
40 802,7
|
16
|
+2
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
7 110
|
40 615,3
|
17
|
+2
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
11 505
|
40 596,0
|
18
|
+18
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
8 733
|
36 690,1
|
19
|
+10
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
7 623
|
35 151,8
|
20
|
0
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
4 062
|
35 045,9
|
21
|
+1
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
8 896
|
34 907,4
|
22
|
-11
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
7 341
|
33 007,5
|
23
|
-11
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
4 480
|
32 500,8
|
24
|
+19
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
6 506
|
31 694,3
|
25
|
+24
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
4 323
|
31 253,1
|
26
|
+5
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
5 019
|
30 073,0
|
27
|
+5
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
3 252
|
29 761,8
|
28
|
new
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
4 151
|
29 684,7
|
29
|
-2
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
8 588
|
29 670,2
|
30
|
-4
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
4 645
|
28 261,8
|
31
|
-14
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
3 709
|
27 348,2
|
32
|
+3
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
3 216
|
25 474,4
|
33
|
+21
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
3 543
|
24 801,0
|
34
|
+5
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
5 951
|
23 662,0
|
35
|
new
|
МАЗУР Владимир Владимирович
|
Томская обл.
|
2 563
|
23 627,5
|
36
|
+9
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
3 439
|
23 285,1
|
37
|
-13
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
4 205
|
23 257,5
|
38
|
-1
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
5 029
|
23 017,4
|
39
|
-18
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
4 395
|
21 200,1
|
40
|
-10
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
3 074
|
21 050,0
|
41
|
-1
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
2 994
|
20 967,1
|
42
|
-14
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
4 854
|
20 112,4
|
43
|
+13
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
3 934
|
18 439,2
|
44
|
-11
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
2 575
|
17 899,2
|
45
|
-11
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
3 211
|
17 005,6
|
46
|
-5
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
4 580
|
16 754,6
|
47
|
0
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
3 605
|
16 549,9
|
48
|
+2
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
6 608
|
16 526,5
|
49
|
-11
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
4 434
|
16 041,1
|
50
|
-40
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
4 722
|
15 959,2
|
51
|
+2
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
3 731
|
15 932,1
|
52
|
+14
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
2 868
|
15 652,1
|
53
|
new
|
ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович
|
Марий Эл
|
1 838
|
15 650,2
|
54
|
-8
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
3 164
|
15 640,6
|
55
|
-32
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
6 057
|
15 385,0
|
56
|
-8
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
2 405
|
14 962,0
|
57
|
-5
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
3 234
|
14 635,1
|
58
|
+6
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
4 278
|
14 246,5
|
59
|
0
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
3 101
|
14 143,0
|
60
|
0
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
4 098
|
13 916,2
|
61
|
-4
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
3 253
|
13 441,1
|
62
|
+1
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
4 238
|
13 272,3
|
63
|
-8
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
3 006
|
12 914,1
|
64
|
+10
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
2 267
|
12 406,0
|
65
|
-3
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
3 837
|
12 141,0
|
66
|
-15
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
3 221
|
11 537,6
|
67
|
new
|
СОКОЛОВ Александр Валентинович
|
Кировская обл.
|
2 178
|
11 456,1
|
68
|
-1
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
2 757
|
11 441,8
|
69
|
+9
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
2 033
|
11 120,3
|
70
|
-9
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
1 916
|
10 791,0
|
71
|
-2
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
1 987
|
10 782,0
|
72
|
-14
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
2 445
|
10 468,0
|
73
|
-3
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
2 999
|
9 423,0
|
74
|
-2
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2 057
|
9 400,1
|
75
|
-4
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
4 071
|
8 979,1
|
76
|
+3
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1 596
|
7 455,1
|
77
|
-9
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
1 378
|
6 570,1
|
78
|
-2
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 398
|
6 463,0
|
79
|
-6
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
1 301
|
5 864,0
|
80
|
-5
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
1 373
|
5 711,0
|
81
|
+2
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
1 006
|
4 371,2
|
82
|
0
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
1 026
|
3 558,0
|
83
|
-3
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
990
|
3 066,0
|
84
|
0
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
716
|
2 879,1
|
85
|
0
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
556
|
1 940,2
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