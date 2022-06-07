Мост поплыл

Ситуация с капитальным ремонтом моста через Волгу в Рыбинске до сих пор остается неопределенной.

28 февраля закончился срок исполнения контракта на разработку проектно-сметной документации, но, как следует из информации с сайта госзакупок, ПСД не сдана, работы оплачены частично – 92,6 из 136,7 млн рублей.

Сегодня на заседании ярославской областной думы Шакир Абдулаев поинтересовался ситуацией с выделением денег на ремонт моста через Волгу.

– Вы знаете, что была подготовлена проектно-сметная документация (не сдана – ryb.ru), объем средств федерального бюджета, выделенных нам, составляет 1,5 млрд рублей, – пояснил директор департамента финансов ЯО Алексей Долгов. – Сейчас врио губернатора ведет переговоры с министерством транспорта по дополнительной помощи в соответствии со сметной стоимостью.

При этом сметная стоимость до сих пор не определена: «какие-то работы включаются, какие-то исключаются».

Отметим, первоначально стоимость работ оценивали в 2,5 миллиарда (1,5 млрд сразу обещали выделить из вышестоящего бюджета), но с учетом роста цен сумма увеличилась до 3,3 млрд рублей. Весной 2022 года в правительстве области решили выделить дополнительно 800 миллионов, но подтверждения финансирования из федерального бюджета пока нет.

Предполагалось, что уже весной этого года будут проведены торги на ремонтные работы, и с лета подрядчик приступит к реконструкции моста. Капремонт планировалось завершить за два года.

Напомним, ранее власти неоднократно заявляли, что все необходимые деньги на ремонт будут выделены президентом России Владимиром Путиным по просьбе депутата госдумы Валентины Терешковой.

Волжский мост был построен в 1963 году, он соединяет две части города, также по нему проходит федеральная трасса. Капитальный ремонт сооружения не приводился. В результате обследования, техническое состояние конструкции моста признали неудовлетворительным. За время эксплуатации нагрузка на мост снизилась с 80 тонн до 18 тонн на ось.

В ходе капремонта предполагалась замена дорожного полотна, деформационных швов, парапетных блоков, надарочного пролетного строения, ригелей опор и рам, и другие работы.