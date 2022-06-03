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В Рыбинске в выходные будет работать выездная бригада ветстанции

03.06.2022, 8:54, Объявления
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4 и 5 июня ветеринары Рыбинской ветеринарной станции проедут по микрорайонам города и населенным пунктам Рыбинского района для оказания услуги вакцинации домашних животных.

Привить от бешенства собаку, кошку или другое животное можно будет бесплатно.

Место и время:

– 4 июня с 9:00 до 11:00 в п. Тихменево у здания администрации.
– 4 июня с 12:00 до 14:00 на автостоянке у ярмарки «Виконда» (пр. Мира, 12).
– 4 июня с 14:20 до 16:00 у памятного знака «Самолет» на Скомороховой горе.
– 5 июня с 11:30 до 12:30 в пос. ГЭС у остановки общественного транспорта.
– 5 июня с 12:45 до 14:30 в мкр. Волжский у дома № 20 по ул. Рокоссовского.
– 5 июня с 14:45 до 16:00 мкр. Волжский у магазина «Магнит» (ул. Толбухина, 13а).

На месте специалисты могут провести консультацию и оказать другие услуги за оплату.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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