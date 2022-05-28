«Не такое» кино Андрея Хржановского

Источником творчества Андрея Хржановского всегда были вершины искусства, будь то стихи Пушкина и его же рисунки (трилогия «Любимое моё время»), живопись Возрождения («Стеклянная гармоника»), английский поэзия («Дом, который построил Джек») или откровения Иосифа Бродского («Полторы комнаты»).

Полное название новой работы классика анимации – «Нос, или заговор “не таких”». Формально – это экранизация повести Гоголя и новаторской оперы Дмитрия Шостаковича, написанной в 1920-х годах и попавшей под запрет на многие десятилетия. На деле перед нами авангардный мультфильм в трех снах или актах. Режиссёр смешивает явь и грезы, вымысел и правду, чтобы на выходе получить настоящий сюрреалистический кошмар. Это реквием по русскому авангарду и всем «не таким», которые уничтожены советским режимом. «Те, кто сохранил способность самостоятельно думать, чувствовать, что-то решать и предпринимать, – говорит режиссёр, – все они “не такие”». В 1969-м он обратился к Д.Д.Шостаковичу за разрешением на задуманную работу, и тот написал ему из больницы: «Уважаемый Андрей Юрьевич, буду рад, если Вы используете мою музыку в своём фильме».

За полвека замысел оброс новыми деталями и дополнительными мотивами. Среди персонажей фильма люди из прошлого: отец режиссёра, художник Юрий Хржановский, Эейзенштейн, Мейерхольд (он был первым слушателем оперы Шостаковича). Фильм «Нос…» – синкретичное произведение, работающее на стыке сразу нескольких искусств: литературы (сценарий написан совместно с Юрием Арабовым), музыки, игрового и анимационного кино. Тут и драма, и комедия, и трагедия, и музыкальное произведение. Это кино о новаторах в искусстве и науке, о тех, кто опережал время и шёл против течения, порой, ценой собственной жизни. На экране события ХХ и даже XXI века, противостояние власти и художника. По словам одного зрителя, «это фильм про всегда».

Картину, отмеченную высшими наградами различных фестивалей, Андрей Юрьевич преподносит рыбинский киноклубу «Современник», который 6 июня завершает свой 53-й сезон.