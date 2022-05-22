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Явка показала «отрицательный рост»

22.05.2022, 22:18, Главное
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По предварительным данным явка на досрочных выборах главы Рыбинска составила «рекордные» 13,4 процента.

Как и ожидалось, на выборах победа досталась «административному» кандидату, поддержанному врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым и партией «Единая Россия» – и.о. главы города Дмитрию Рудакову.

За нового руководителя города проголосовали 12 799 избирателей (всего в выборах участвовали 20 181 человек из 150 590 включенных в списки) или 63,42 процента.

Олега Леонтьева (КПРФ) поддержали 3 857 человек (19,1 процентов), Александра Бокарева («Справедливая Россия») – 1 716 человек (8,5 процента).

Напомним, в сентябре 2021 года Дениса Добрякова («Единая Россия») поддержали 28 934 избирателя, это 42,88 процента от общего числа проголосовавших (в 2016 году – 48 процентов или 28 105 человек). Явка составила 44,61% избирателей. Шакир Абдуллаев (КПРФ), получил 19 471 голос – 28,85 процента избирателей. Владимира Пахарева («Справедливая Россия») поддержал 9 321 избиратель – 13,81 процента.




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