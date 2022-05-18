Летом в Рыбинске активно отдохнут около 7 000 детей

С конца мая в городе начнут свою работу летние лагеря.

Часть из них — с дневным пребыванием, будет открыта на базе школ, учреждений культуры и спорта. С 1 июня юных отдыхающих станут принимать пять детских загородных лагерей.

Лагеря с дневным пребыванием начнут свою работу в Рыбинске с 30 мая. Откроются они на базе 45 учреждений и охватят активным досугом 2 700 детей. В отделе по молодёжной политике обращают внимание, что семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации, еще успевают оформить своих детей в дневные лагеря бесплатно, места есть. Для этого необходимо обратиться с заявлением в департамент образования.

С 1 июня начинаются первые смены в загородных лагерях. В этом году работать будут три муниципальных — лагерь имени Матросова, лагерь имени Гагарина, «Полянка», один ведомственный — лагерь имени Титова, и один частный – «Высоковский бор». За три месяца в них отдохнут более 4 000 детей. На все путёвки действует кэшбэк, возврат от стоимости составляет 50 %.

— На этом социальная поддержка не заканчивается. Из областного бюджета выделяется субвенция. На каждого отдыхающего предусмотрена выплата в размере 2 000 рублей без учета дохода семьи. Или 7811 рублей, если доход на каждого члена семьи не превышает 20835 рублей на одного человека. После отдыха детей в лагере родителям необходимо подать заявление в департамент по физической культуре, спорту и молодёжной политике о выплате компенсации части стоимости путёвки. Также около 700 детей в этом году могут отдохнуть бесплатно. Речь идёт о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. За такой путёвкой нужно обратиться в департамент по социальной защите населения, приём заявлений продолжается, — рассказала начальник отдела по молодежной политике Ольга Слатимова.

Для пребывания детей в загородных лагерях сняты ковидные ограничения, которые действовали год назад. Тогда загрузка учреждений составляла 75 %, сейчас — 100 %.

Приёмка загородных лагерей начнется на следующей неделе.

Пресс-служба администрации Рыбинска