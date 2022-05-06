Об организации движения транспорта 9 Мая
06.05.2022, 17:57, Объявления
Теги: Война, Праздник, Транспорт
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, 9 мая будут изменены маршруты движения общественного транспорта.
Автобусы маршрутов:
№ 1, 3, 33, 8-т – с 9:30 до 12:00 будут следовать от пр. Ленина по улицам Димитрова, Свободы, Герцена, Бульварная и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом. С 12:00 до 14:30 будут следовать от пр. Ленина по улицам Димитрова, Свободы, Плеханова, Пушкина, Крестовая и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом.
№ 9, 12, 16, 16-т, 36-т, 101, 111 – с 9:30 до 14:30 будут следовать по улицам Димитрова, Свободы, Плеханова и далее своими маршрутами. В обратную сторону по тому же маршруту.
№ 2, 10, 18 – с 9:30 до 12:00 будут следовать от ул. Фурманова по улицам Плеханова, Пушкина, Герцена, Бульварная и далее своими маршрутами. В обратную сторону по тому же маршруту.
№ 6 – с 9:30 до 14:30 будут следовать от пр. Ленина по улицам Димитрова, Свободы, Фурманова без заезда на ж/д вокзал и далее своим маршрутом. В обратную сторону по тому же маршруту.
№ 29 – с 9:30 до 12:00 будут следовать от ж/д вокзала по улицам Луначарского, Герцена, Бульварная и далее своим маршрутом. В обратную сторону по тому же маршруту.
№ 5, 25 – с 9:30 до 12:00 будут следовать от ж/д вокзала по улицам Пушкина, Герцена, Бульварная и далее своими маршрутами. В обратную сторону по тому же маршруту.
Троллейбусы маршрутов:
№ 1 будет временно закрыт.
№ 4 – с 9:30 до 12:00 будут следовать от ул. Фурманова по улицам Плеханова, Пушкина, Герцена, М.Горького и далее своим маршрутом. В обратную сторону по тому же маршруту. С 12:00 до 14:30 будут следовать от ул. Фурманова по улицам Плеханова, Пушкина, Крестовая и далее своим маршрутом. В обратную сторону по тому же маршруту.
№ 5 – с 9:30 до 12:00 будут следовать от ж/д вокзала по улицам Пушкина, Герцена, М.Горького и далее своим маршрутом. В обратную сторону по тому же маршруту.
№ 6 – с 9:30 до 12:00 будут следовать от ул. Ворошилова по улицам Черепанова, пр. Революции, Фурманова. Плеханова, Пушкина, Герцена, М.Горького и далее своим маршрутом. В обратную сторону по тому же маршруту. С 12:00 до 14:30 будут следовать от ул. Ворошилова по улицам Черепанова, пр. Революции, Фурманова. Плеханова, Пушкина, Крестовая и далее своим маршрутом. В обратную сторону по тому же маршруту.
На время проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, для обеспечения безопасности в центральной части Рыбинска будет ограничено движение транспорта, на некоторых участках запрещена стоянка автотранспортных средств.
9 мая с 00:00 часов и до окончания праздничных мероприятий будет закрыт въезд транспортных средств на парковку ДС «Полёт» со стороны улицы Волжская набережная.
Запрещается остановка транспортных средств:
с 00:00 до 09:30
– на улице Крестовой от Преображенского переулка до улицы Свободы;
– на улице Свободы на участке от проспекта Ленина до улицы Волжская набережная;
– на Волжской набережной от дома № 181 до улицы Глеба Успенского.
с 09:00 до 17:00
– на улице Чкалова на участке от улицы Кольцова до улицы Свободы.
с 09:30 часов до 12:00
– на улице Бульварной.
с 09:00 до 12:00
– на улице Герцена на участке от улицы Кольцова до улицы Свободы;
– на улице Кольцова на участке от улицы Герцена до Крестовой улицы;
– на улице Свободы на участке от улицы Герцена до Крестовой улицы.
Ограничения движения для всех видов транспорта
На период прохождения колонны Бессмертного полка и шествия «Рыбинск помнит» с 09:30 до 12:00 будет прекращено движение транспортных средств на участках автодорог:
– по Крестовой улице от Преображенского переулка до улицы Свободы;
– по улице Свободы на участке от проспекта Ленина до улицы Волжская набережная;
– по проспекту Ленина на участке от улицы Свободы до улицы Братьев Орловых;
– по улице Волжская набережная от дома № 181 до улицы Глеба Успенского.
Для проведения 74-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Рыбинские известия» с 12:00 до 14:30 будет перекрыто движение для транспортных средств на следующих участках автодорог:
– по улице Крестовой на участке от улицы Свободы до улицы Кирова;
– по проспекту Ленина на участке от улицы Свободы до улицы Димитрова;
– по улице Герцена на участке от улицы Кирова до улицы Свободы;
– по улице Свободы на участке от улицы Волжская набережная до улицы Радищева;
– по улице Чкалова на участке от улицы Кирова до улицы Свободы;
– по улице Кольцова на участке от улицы Радищева до Крестовой улицы.
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