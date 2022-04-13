Педагог из Рыбинска стала победителем регионального этапа конкурса «Учитель года»

Лучшего учителя Ярославской области – 2022 зовут Евгения Смирнова. Она преподает английский язык в рыбинской школе № 44.

В Ярославле подвели итоги региональных этапов Всероссийских конкурсов профессионального мастерства. Торжественная церемония награждения состоялась по четырём номинациям: «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и «Учитель-дефектолог».

За звание победителя по всем четырем направлениям боролись 57 педагогов. В течение двух месяцев участники демонстрировали свое профессиональное мастерство и навыки – делали это в формате мастер-классов, открытых занятий, пресс-конференций и ток-шоу.

Лучшей среди учителей стала учитель английского языка из Рыбинска Евгения Смирнова. Теперь она и еще три победителя из других номинаций будут представлять наш регион на всероссийских этапах профессионального конкурса, один из которых пройдет в Ярославле.

— Участие учителя–логопеда из Рыбинска Ольги Хитровой во Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России» обернулось триумфом, и теперь встречать лучших дошкольных педагогов страны будем мы – на Ярославской земле. Для нас это большая гордость, ответственность и, конечно же, ценный опыт, – рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Вместе с Евгенией Смирновой победу в региональном этапе праздновала Ольга Колчина. Педагог-психолог из ярославского детского сада № 75 стала лучшей в конкурсе «Воспитатель года». Мария Фёдорова учитель-логопед, представляющая муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 179» г. Ярославль, победитель конкурса «Учитель-дефектолог». Победителем конкурса «Сердце отдаю детям» стала Ася Сафарова, педагог дополнительного образования Государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества» из Ярославля.

Пресс-служба администрации Рыбинска