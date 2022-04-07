В Рыбинске открылся театральный фестиваль «Золотая табуретка»

В фестивале принимают участие 135 лучших чтецов и творческих театральных коллективов из центральных регионов России.

В Рыбинск приехали молодые актёры в возрасте от 12 до 35 лет из Иванова, Ярославля, Москвы, Ульяновска, Череповца и других городов. Возглавляет жюри известный российский актёр и режиссер Владимир Шевельков.

Организаторы «Золотой табуретки» — создатели и руководители «Хорошего театра» Николай и Дарья Шишигины. Финансовую поддержку рыбинцы получили из Фонда президентских грантов.

— Фестиваль «Золотая табуретка» дает возможность регионам обмениваться опытом, изучать театральные постановки и тенденции, перенимать опыт и расширять свои границы. Фестиваль привлекает внимание зрителей не только к театру, но к культурной жизни города и страны, развивает коммуникации и показывает современное состояние режиссерской мысли и возможности актерской игры. Фестиваль «Золотая табуретка» — это праздник и для участников, и для зрителей, — рассказывают организаторы.

В программу фестиваля включены не только выступления молодых актёров, но мастер-классы для них. Участников ждут уроки по актерскому мастерству, сценической речи, а об особенностях кино и киноиндустрии расскажет известный российский актёр и режиссёр Владимир Шевельков. Все мастер-классы будут транслироваться в прямом эфире.

Фестиваль «Золотая табуретка» проходит в Рыбинске до 10 апреля.

Программа фестиваля «Золотая табуретка»

7 апреля

10:00 – театральный завтрак в Хорошем театре

11:00 – «Белым по-черному», образцовая детская театральная студия «Новая сцена» г. Переславль- Залесский

12:30 – экскурсия для участников фестиваля

14:00 – мастер–класс по актерскому мастерству «Действие» в «Хорошем театре» и онлайн трансляция для будущих участников фестиваля от https://vk.com/press1740

15:00 – «Звериные истории» МУК Ермаковский ЦД «Все свои»

17:00 – «Собаки», театр «Луч» г. Ярославль

19:00 – «Заповедник», студия актерского мастерства «Наш театр» г. Ярославль

8 апреля

10:00 – театральный завтрак в «Хорошем театре»

11:00 – «Сергей Есенин. История любви», театр детей и молодежи «Жаворонок», г. Иваново

12:30 – Экскурсия для участников фестиваля

14:00 – мастер – класс по сценической речи «Мысль, затем слово» в «Хорошем театре» и онлайн трансляция для будущих участников фестиваля от https://vk.com/press1740

15:00 – «Сказ про Федота- стрельца удалого молодца», «Хороший театр» г. Рыбинск

15:30 – «Синяя борода», театральная школа при театре «Забавный театрик» г. Ковров

16:30 – «Дорогая Елена Сергеевна», театр «Луч», г. Ярославль

18:00 – «Молоток», ДРаматическая Антреприза Молодых (ДРАМ), г. Ульяновск

9 апреля

10:00 – театральный завтрак в «Хорошем театре»

11:00 – «Дары волхвов», театральная студия «Шляпа Остапа», г. Череповец

11:30 – «Последний лист», театральная студия «Шляпа Остапа», г. Череповец

12:00 – Экскурсия для участников фестиваля

14:00 – мастер–класс от председателя жюри «Артист» в «Хорошем театре»

и онлайн трансляция для будущих участников фестиваля от https://vk.com/press1740

15:00 – «Васильки», инклюзивная творческая студия «Дельфин», г. Иваново

16:00 – «Дурочка, или история одиночества», театр детей и молодежи «Жаворонок»

17:00 – Литературно-музыкальная композиция «Зоя», Народный коллектив молодежный театр «Тема». г. Ярославль

18:00 – «Суета вокруг Шекспира», театр «Очкариков», г. Москва

10 апреля

10:00 – театральный завтрак в Хорошем театре

11:00 – «Аромат воспоминаний», театр детей и молодежи «Жаворонок», г. Иваново

11:30 – «Рассвет или с любовью в сердце», театральная студия «Апельсин» г. Ярославль

16:00 – закрытие фестиваля, награждение

Пресс-служба администрации Рыбинска