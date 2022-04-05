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В Рыбинске регламентируют работу с отработанными покрышками

05.04.2022, 13:58, Новости
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Чтобы избежать несанкционированных свалок отработанных автопокрышек, департамент ЖКХ совместно с МУП «АТП» и управляющими компаниями разработали схему их сбора.

Использованные шины раз в неделю будет принимать Автопредприятие по уборке города и затем передавать специализированной организации для утилизации.

В конце марта администрация Рыбинска заключила соглашение с компанией по приему и переработке вторичных ресурсов ООО «Орис Пром». Организация из Московской области занимается утилизацией отработанных шин, автопокрышек и камер. Компания станет забирать отходы из Рыбинска с площадки «АТП», где они будут накапливаться.

— Есть договоренность с управляющими компаниями, которые будут забирать отработанные покрышки с контейнерных площадок. Информация до УК доведена, никаких сложностей с их стороны быть не должно. Раз в неделю, по четвергам, управляющие компании будут привозить отходы на площадку МУП «АТП». Услуга по приёму для УК бесплатная. По мере накопления отходов до необходимого объема их затем будет забирать ООО «Орис Пром», — рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Ранее в Рыбинске проходили лишь разовые акции по сбору отработанных покрышек. Одна из них проходила в сентябре 2021 года, тогда горожане сдали на переработку порядка 750 шин.

Пресс-служба администрации Рыбинска




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