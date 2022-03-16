Медиарейтинги губернаторов за февраль
«Медиалогия» подготовила рейтинги губернаторов за февраль 2022 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.
В феврале 2022 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
34 088
|
212 317,8
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
22 418
|
115 717,0
|
3
|
+4
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
6 617
|
43 807,1
|
4
|
-1
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
11 858
|
36 013,0
|
5
|
+3
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
5 705
|
27 699,2
|
6
|
0
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
5 410
|
24 894,6
|
7
|
-3
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
4 995
|
22 698,0
|
8
|
-3
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 188
|
21 944,3
|
9
|
+3
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
4 662
|
18 693,1
|
10
|
0
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
3 301
|
18 154,1
|
11
|
+3
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
4 625
|
17 263,3
|
12
|
+1
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
4 592
|
15 786,0
|
13
|
-4
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
3 320
|
13 456,2
|
14
|
-3
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
3 110
|
11 528,0
|
15
|
0
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
3 718
|
11 161,1
|
16
|
0
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
4 305
|
10 442,0
|
17
|
0
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 317
|
7 130,2
|
18
|
0
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
1 781
|
3 836,0
В Москве число заболевших штаммом коронавируса “омикрон” начало снижаться, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 14 февраля в столице начнут увеличивать объемы плановой помощи в поликлиниках. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что врачи будут посещать москвичей с COVID-19 старше 65 лет вне зависимости от тяжести заболевания. Мэр Москвы Сергей Собянин побывал в ковидном стационаре ГКБ № 15 им. Филатова. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса. В связи с улучшением ситуации с коронавирусом, было принято решение о разблокировке транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что требование о переводе 30% работников в Москве на удаленный режим работы из обязательного станет рекомендательным.
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции “Марьина Роща” Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена на северо-восточном участке. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл две детские поликлиники после реконструкции и отметил, что в этом году половина работ по программе реконструкции поликлиник уже будет выполнена.
Первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса прибыл в Московскую область, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов внимательно отнестись к размещению беженцев с Донбасса и при наличии запроса помочь им с поиском работы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить программу строительства переходов и переездов на железнодорожной инфраструктуре в регионе. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить строящиеся переходы через железную дорогу в регионе лифтами, а также делать их качественными и современными. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил исполнение поручения по строительству нового разворотного круга в ЖК “Государев дом” в Ленинском городском округе. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в ЖК “Измайловский лес” городского округа Балашиха.
Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил о выводе региона из программы по добровольному переселению в РФ соотечественников, которые проживают за границей. Власти рассчитывают, что эти меры помогут уменьшить количество прибывающих в область мигрантов, пояснил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша. Губернатор Калужской области Владислав Шапша также намерен запретить привлекать мигрантов к работе в сфере торговли, пассажирских перевозок и общепита. В связи с ростом заболеваемости среди учащихся и педагогов власти Калужской области с 7 по 20 февраля ввели дополнительные школьные каникулы, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Телеграм-канале. Губернатор Калужской области Владислав Шапша на проведенной им пресс-конференции опроверг слухи, что в регионе приостановлена работа заводов по сборке автомобилей Volkswagen и “ПСМА Рус” – совместного предприятия компаний Stellantis и Mitsubishi.
Главы регионов в феврале 2022 года:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
34 088
|
212 317,8
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
22 418
|
115 717,0
|
3
|
0
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
23 163
|
107 460,5
|
4
|
+5
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
10 300
|
77 509,0
|
5
|
-1
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
11 433
|
72 239,9
|
6
|
-1
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
9 723
|
65 726,3
|
7
|
+1
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
15 727
|
62 370,4
|
8
|
-2
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
9 225
|
57 063,1
|
9
|
+1
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
7 632
|
53 485,7
|
10
|
+7
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
8 874
|
48 196,0
|
11
|
+4
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
5 862
|
44 562,2
|
12
|
+31
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
6 617
|
43 807,1
|
13
|
+6
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
10 260
|
41 916,1
|
14
|
-3
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
8 905
|
37 082,0
|
15
|
-3
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
11 858
|
36 013,0
|
16
|
-3
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
6 682
|
35 985,5
|
17
|
-10
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
9 382
|
34 972,1
|
18
|
-4
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
5 087
|
34 770,8
|
19
|
+4
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
4 202
|
31 316,0
|
20
|
+26
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
5 705
|
27 699,2
|
21
|
+1
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
3 925
|
26 863,4
|
22
|
-2
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
4 965
|
26 665,3
|
23
|
+2
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
7 580
|
25 031,3
|
24
|
+12
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
5 410
|
24 894,6
|
25
|
+1
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
6 641
|
23 187,2
|
26
|
+13
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
3 577
|
22 778,2
|
27
|
+17
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
3 902
|
22 729,9
|
28
|
+4
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
4 995
|
22 698,0
|
29
|
+4
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 188
|
21 944,3
|
30
|
+12
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
4 607
|
21 668,3
|
31
|
+20
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
3 960
|
19 820,2
|
32
|
-5
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
6 744
|
18 721,5
|
33
|
+21
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
4 662
|
18 693,1
|
34
|
+15
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
4 103
|
18 683,0
|
35
|
+15
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
3 301
|
18 154,1
|
36
|
+1
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
3 834
|
18 015,3
|
37
|
-3
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
5 842
|
17 983,4
|
38
|
-10
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
4 810
|
17 928,4
|
39
|
+21
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
4 625
|
17 263,3
|
40
|
-11
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
3 530
|
17 181,0
|
41
|
-23
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
4 146
|
16 748,0
|
42
|
-12
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
2 672
|
16 698,7
|
43
|
-22
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
3 587
|
16 607,1
|
44
|
+9
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
3 691
|
16 500,1
|
45
|
+3
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
3 099
|
15 897,1
|
46
|
-1
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
2 790
|
15 796,3
|
47
|
+9
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
4 592
|
15 786,0
|
48
|
+11
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
Саратовская обл.
|
3 725
|
15 469,2
|
49
|
-14
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
5 579
|
15 279,3
|
50
|
+16
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
2 187
|
14 690,1
|
51
|
-35
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
3 201
|
14 591,1
|
52
|
-11
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
2 929
|
14 327,3
|
53
|
+4
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
3 998
|
14 060,7
|
54
|
-14
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
3 176
|
13 509,5
|
55
|
-8
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
3 320
|
13 456,2
|
56
|
+12
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
3 216
|
13 449,4
|
57
|
-2
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
3 126
|
12 615,0
|
58
|
0
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
3 813
|
12 606,0
|
59
|
-35
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
3 141
|
12 467,0
|
60
|
-8
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
3 110
|
11 528,0
|
61
|
0
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
3 029
|
11 382,8
|
62
|
0
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
3 718
|
11 161,1
|
63
|
-25
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
2 544
|
11 028,0
|
64
|
0
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
2 718
|
10 588,0
|
65
|
0
|
ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович
|
Кировская обл.
|
3 269
|
10 448,7
|
66
|
-3
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
4 305
|
10 442,0
|
67
|
+8
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2 387
|
9 000,1
|
68
|
-37
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
2 533
|
8 755,1
|
69
|
0
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
2 164
|
7 893,6
|
70
|
+2
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
1 792
|
7 806,1
|
71
|
+8
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 542
|
7 538,0
|
72
|
+2
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
1 511
|
7 381,0
|
73
|
-6
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 317
|
7 130,2
|
74
|
-4
|
ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
|
Марий Эл
|
1 297
|
6 900,1
|
75
|
+6
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
2 262
|
6 520,8
|
76
|
0
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
1 229
|
6 126,2
|
77
|
-6
|
ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич
|
Томская обл.
|
1 813
|
5 516,1
|
78
|
-1
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
985
|
4 173,0
|
79
|
+3
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1 481
|
3 902,0
|
80
|
-7
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
1 781
|
3 836,0
|
81
|
+2
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
931
|
3 054,0
|
82
|
+2
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
702
|
3 013,0
|
83
|
-5
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
765
|
2 955,0
|
84
|
-4
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
419
|
1 916,1
|
85
|
0
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
470
|
1 574,0
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