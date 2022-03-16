Медиарейтинги губернаторов за февраль

«Медиалогия» подготовила рейтинги губернаторов за февраль 2022 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В феврале 2022 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение за месяц Персоны Регион Кол-во

сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 34 088 212 317,8 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 22 418 115 717,0 3 +4 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 6 617 43 807,1 4 -1 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 11 858 36 013,0 5 +3 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 5 705 27 699,2 6 0 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская обл. 5 410 24 894,6 7 -3 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 4 995 22 698,0 8 -3 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 7 188 21 944,3 9 +3 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 4 662 18 693,1 10 0 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 3 301 18 154,1 11 +3 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 4 625 17 263,3 12 +1 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 4 592 15 786,0 13 -4 ЕГОРОВ Максим Борисович Тамбовская обл. 3 320 13 456,2 14 -3 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 3 110 11 528,0 15 0 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 3 718 11 161,1 16 0 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 4 305 10 442,0 17 0 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 3 317 7 130,2 18 0 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 1 781 3 836,0

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Главы регионов в феврале 2022 года: