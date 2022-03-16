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Медиарейтинги губернаторов за февраль

16.03.2022, 19:35, Детали
Теги: ,

«Медиалогия» подготовила рейтинги губернаторов за февраль 2022 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В феврале 2022 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

34 088

212 317,8

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

22 418

115 717,0

3

+4

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

6 617

43 807,1

4

-1

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

11 858

36 013,0

5

+3

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

5 705

27 699,2

6

0

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

5 410

24 894,6

7

-3

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

4 995

22 698,0

8

-3

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7 188

21 944,3

9

+3

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

4 662

18 693,1

10

0

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

3 301

18 154,1

11

+3

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

4 625

17 263,3

12

+1

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

4 592

15 786,0

13

-4

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

3 320

13 456,2

14

-3

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

3 110

11 528,0

15

0

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

3 718

11 161,1

16

0

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

4 305

10 442,0

17

0

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 317

7 130,2

18

0

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

1 781

3 836,0

В Москве число заболевших штаммом коронавируса “омикрон” начало снижаться, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 14 февраля в столице начнут увеличивать объемы плановой помощи в поликлиниках. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что врачи будут посещать москвичей с COVID-19 старше 65 лет вне зависимости от тяжести заболевания. Мэр Москвы Сергей Собянин побывал в ковидном стационаре ГКБ № 15 им. Филатова. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса. В связи с улучшением ситуации с коронавирусом, было принято решение о разблокировке транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что требование о переводе 30% работников в Москве на удаленный режим работы из обязательного станет рекомендательным.
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции “Марьина Роща” Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена на северо-восточном участке. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл две детские поликлиники после реконструкции и отметил, что в этом году половина работ по программе реконструкции поликлиник уже будет выполнена.

Первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса прибыл в Московскую область, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов внимательно отнестись к размещению беженцев с Донбасса и при наличии запроса помочь им с поиском работы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить программу строительства переходов и переездов на железнодорожной инфраструктуре в регионе. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить строящиеся переходы через железную дорогу в регионе лифтами, а также делать их качественными и современными. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил исполнение поручения по строительству нового разворотного круга в ЖК “Государев дом” в Ленинском городском округе. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в ЖК “Измайловский лес” городского округа Балашиха.

Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил о выводе региона из программы по добровольному переселению в РФ соотечественников, которые проживают за границей. Власти рассчитывают, что эти меры помогут уменьшить количество прибывающих в область мигрантов, пояснил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша. Губернатор Калужской области Владислав Шапша также намерен запретить привлекать мигрантов к работе в сфере торговли, пассажирских перевозок и общепита. В связи с ростом заболеваемости среди учащихся и педагогов власти Калужской области с 7 по 20 февраля ввели дополнительные школьные каникулы, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Телеграм-канале. Губернатор Калужской области Владислав Шапша на проведенной им пресс-конференции опроверг слухи, что в регионе приостановлена работа заводов по сборке автомобилей Volkswagen и “ПСМА Рус” – совместного предприятия компаний Stellantis и Mitsubishi.

Главы регионов в феврале 2022 года:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

34 088

212 317,8

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

22 418

115 717,0

3

0

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

23 163

107 460,5

4

+5

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

10 300

77 509,0

5

-1

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

11 433

72 239,9

6

-1

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

9 723

65 726,3

7

+1

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

15 727

62 370,4

8

-2

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

9 225

57 063,1

9

+1

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

7 632

53 485,7

10

+7

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

8 874

48 196,0

11

+4

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

5 862

44 562,2

12

+31

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

6 617

43 807,1

13

+6

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

10 260

41 916,1

14

-3

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

8 905

37 082,0

15

-3

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

11 858

36 013,0

16

-3

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

6 682

35 985,5

17

-10

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

9 382

34 972,1

18

-4

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

5 087

34 770,8

19

+4

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

4 202

31 316,0

20

+26

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

5 705

27 699,2

21

+1

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

3 925

26 863,4

22

-2

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

4 965

26 665,3

23

+2

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

7 580

25 031,3

24

+12

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

5 410

24 894,6

25

+1

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

6 641

23 187,2

26

+13

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

3 577

22 778,2

27

+17

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

3 902

22 729,9

28

+4

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

4 995

22 698,0

29

+4

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7 188

21 944,3

30

+12

БУРКОВ Александр Леонидович

Омская обл.

4 607

21 668,3

31

+20

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

3 960

19 820,2

32

-5

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

6 744

18 721,5

33

+21

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

4 662

18 693,1

34

+15

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

4 103

18 683,0

35

+15

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

3 301

18 154,1

36

+1

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

3 834

18 015,3

37

-3

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

5 842

17 983,4

38

-10

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

4 810

17 928,4

39

+21

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

4 625

17 263,3

40

-11

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

3 530

17 181,0

41

-23

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

4 146

16 748,0

42

-12

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

2 672

16 698,7

43

-22

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

3 587

16 607,1

44

+9

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

3 691

16 500,1

45

+3

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

3 099

15 897,1

46

-1

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

2 790

15 796,3

47

+9

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

4 592

15 786,0

48

+11

РАДАЕВ Валерий Васильевич

Саратовская обл.

3 725

15 469,2

49

-14

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

5 579

15 279,3

50

+16

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

2 187

14 690,1

51

-35

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

3 201

14 591,1

52

-11

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

2 929

14 327,3

53

+4

УСС Александр Викторович

Красноярский край

3 998

14 060,7

54

-14

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

3 176

13 509,5

55

-8

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

3 320

13 456,2

56

+12

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

3 216

13 449,4

57

-2

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

3 126

12 615,0

58

0

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

3 813

12 606,0

59

-35

УЙБА Владимир Викторович

Коми

3 141

12 467,0

60

-8

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

3 110

11 528,0

61

0

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

3 029

11 382,8

62

0

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

3 718

11 161,1

63

-25

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

2 544

11 028,0

64

0

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

2 718

10 588,0

65

0

ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович

Кировская обл.

3 269

10 448,7

66

-3

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

4 305

10 442,0

67

+8

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

2 387

9 000,1

68

-37

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

2 533

8 755,1

69

0

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

2 164

7 893,6

70

+2

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

1 792

7 806,1

71

+8

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 542

7 538,0

72

+2

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

1 511

7 381,0

73

-6

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 317

7 130,2

74

-4

ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович

Марий Эл

1 297

6 900,1

75

+6

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

2 262

6 520,8

76

0

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

1 229

6 126,2

77

-6

ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич

Томская обл.

1 813

5 516,1

78

-1

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

985

4 173,0

79

+3

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

1 481

3 902,0

80

-7

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

1 781

3 836,0

81

+2

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

931

3 054,0

82

+2

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

702

3 013,0

83

-5

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

765

2 955,0

84

-4

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

419

1 916,1

85

0

КОПИН Роман Валентинович

Чукотский АО

470

1 574,0



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