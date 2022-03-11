Валерий Шнякин: 20 лет службы на благо Родины

Валерий Николаевич Шнякин – известный российский и советский военный специалист, политик и чекист. Более 20 лет посвятил службе в советской армии и внутренних органах государственной безопасности СССР и Российской Федерации. Действительный государственный советник 2-го класса. Имеет ряд отечественных и зарубежных государственных наград.

Ранний этап биографии

Валерий Николаевич родился в городе Шымкент Казахской ССР 5 июня 1051 года. Отец его был крупным колхозником, доросшим со временем до председателя. Мать являлась домохозяйкой и нигде не работала. Семья жила по советским меркам неплохо, и дети четы Шнякиных могли выбирать для себя любое направление будущей трудовой деятельности.

В 1971 году Валерий Шнякин был призван на службу в советскую армию. В то время срок срочной службы в сухопутных силах составлял 2 года. Выдержав свой срок до конца, Валерий остался на сверхсрок и заслужил рекомендацию на поступление в Ленинградское общевойсковое училище имени С.М. Кирова. К тому момент парень уже точно знал, что его жизнь будет связана с военной службой. Оба его младших брата в дальнейшем пошли по стопам Валерия.

Военная служба

После окончания кировского училища, Валерий Николаевич был направлен в действующую часть, однако вскоре в числе отличников боевой подготовки был направлен для дальнейшего обучения в Высшую военную академию имени М.В. Фрунзе. По её окончании по распределению попал в службу внешней разведки КГБ СССР. Попал в Афганистан, ни раз принимал участие в боевых операциях на территории противника. Пробыв во враждебной стране два года, был направлен в 1988 году в США в составе советской группы специалистов, задачей которой было проследить осуществление американской стороной своей части договорённостей по договору об ограничении ракет средней и малой дальности.

Политическая карьера