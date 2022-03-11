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Валерий Шнякин: 20 лет службы на благо Родины

11.03.2022, 15:21, Детали
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Валерий Николаевич Шнякин – известный российский и советский военный специалист, политик и чекист. Более 20 лет посвятил службе в советской армии и внутренних органах государственной безопасности СССР и Российской Федерации. Действительный государственный советник 2-го класса. Имеет ряд отечественных и зарубежных государственных наград.

Ранний этап биографии

Валерий Николаевич родился в городе Шымкент Казахской ССР 5 июня 1051 года. Отец его был крупным колхозником, доросшим со временем до председателя. Мать являлась домохозяйкой и нигде не работала. Семья жила по советским меркам неплохо, и дети четы Шнякиных могли выбирать для себя любое направление будущей трудовой деятельности.

В 1971 году Валерий Шнякин был призван на службу в советскую армию. В то время срок срочной службы в сухопутных силах составлял 2 года. Выдержав свой срок до конца, Валерий остался на сверхсрок и заслужил рекомендацию на поступление в Ленинградское общевойсковое училище имени С.М. Кирова. К тому момент парень уже точно знал, что его жизнь будет связана с военной службой. Оба его младших брата в дальнейшем пошли по стопам Валерия.

Военная служба

После окончания кировского училища, Валерий Николаевич был направлен в действующую часть, однако вскоре в числе отличников боевой подготовки был направлен для дальнейшего обучения в Высшую военную академию имени М.В. Фрунзе. По её окончании по распределению попал в службу внешней разведки КГБ СССР. Попал в Афганистан, ни раз принимал участие в боевых операциях на территории противника. Пробыв во враждебной стране два года, был направлен в 1988 году в США в составе советской группы специалистов, задачей которой было проследить осуществление американской стороной своей части договорённостей по договору об ограничении ракет средней и малой дальности.

Политическая карьера

После развала СССР Валерий Шнякин до 2001 года служил в органах внешней разведки России. После этого начался новый этап его биографии – политический. До 2007 года он входил в координационный совет Евразийского экономического содружества, где его знание геополитики и международной экономической политики имели большое значение. Затем являлся представителем президента в неспокойном Южном федеральном округе, а в 2010 году был избран сенатором от Нижегородской области в высшую палату парламента России – Совет Федерации. На этом посту находился до 2014 года, тогда же, как человек, голосовавший за принятие Республики Крым в состав Федерации, попал по санкции недружественно настроенных западных стран.




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