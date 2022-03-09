Юбилейный Деминский марафон побил рекорды

6 и 7 марта под Рыбинском состоялся XV международный Ростех Деминский лыжный марафон.

Юбилейные старты собрали четыре тысячи профессионалов и любителей лыжного спорта из Белоруссии, Грузии, Молдовы, Казахстана, Чехии и 61 региона России. На деминскую трассу вышли звезды лыжного и биатлонного спорта – олимпийские чемпионы и призеры разных лет: Александр Большунов, Наталья Непряева, Алексей Червоткин, Карим Халили, Анна Богалий.

– Рад открывать юбилейный Деминский марафон. К нам приехали сегодня настоящие звезды спорта, профессионалы, триумфаторы Олимпиады, короли лыж и любители спорта, – обратился к участникам и зрителям врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев в начале соревнований. – Сегодня настоящий большой спортивный праздник. Этим марафоном давайте поддержим нашу сборную, которую отстранили от участия в Паралимпиаде, и покажем ребятам, что мы вместе!

Юбилейный Деминский марафон 2022 года надолго запомнится яркими моментами и незабываемыми победными финишами в двух гонках «короля лыж» Александра Большунова.

– Прекрасные соревнования. Тем более две победы. И было такое большое количество болельщиков, которых реально не хватало на этапах Кубка мира, которые проходили в этом году. И также на Олимпийских играх. Но сейчас они эти эмоции восполнили. Болельщиков было много не только на трибунах, но и на протяжении всей трассы. Я хочу сказать большое спасибо за то, что столько болельщиков пришло и поддержало нас. Нам очень приятно, — сказал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Высокий организационный уровень и качество подготовки трассы отметил тренер олимпийских чемпионов Юрий Бородавко. Он сказал, что Деминский марафон ни в чем не уступает этапам Кубка мира и даже превосходит их.

Проведению соревнований международного уровня предшествует огромная подготовительная работа. За 15 лет у марафона сложилась сплоченная команда – техники трассы, судьи, волонтеры, сотрудники различных предприятий организаций, правоохранительных органов, медики, спасатели. Второй год к организационным моментам добавляется соблюдение требований Роспотребнадзора по обеспечению безопасности спортсменов и зрителей. С поставленной задачей организаторы справились.