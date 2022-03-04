В Рыбинске ликвидировали свалку на улице Моторостроителей и собираются ремонтировать дворы

В Рыбинске продолжается работа в рамках проекта комплексного благоустройства городских территорий «Наши дворы».

Проекты дворов, которые в 2022 году стали участниками губернаторской программы, переданы на проверку в органы государственной экспертизы.

В этом году в Рыбинске в программу благоустройства придомовых территорий вошли 35 дворов. Список был согласован правительством области в конце января. После чего департаментом ЖКХ, транспорта и связи была организована серия встреч с жителями. В феврале специалисты провели 30 собраний там, где в проект была добавлена игровая площадка. На пяти территориях определиться с местом для обустройства детской зоны не представлялось возможным. На встрече жители выбирали вид игрового городка.

— После того как все собрания были проведены, департамент ЖКХ подготовил и направил проектную документацию всех 35 рыбинских дворов на госэкспертизу. Ожидаем, что в конце марта начале апреля город получит положительное заключение для продолжения работы. Реализация губернаторской программы «Наши дворы» идет по дорожной карте, разработанной департаментом, на сегодня находимся в графике, — рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Процедура по отбору подрядчиков должна быть завершена 1 мая. На благоустройство придомовых территорий по губернаторской программе «Наши дворы» Рыбинску выделено 242 млн рублей.

Губернаторская программа «Наши дворы» стартовала в Ярославской области в этом году. Для её реализации из федерального бюджета выделено 1,2 млрд рублей и дополнительно 600 млн — из регионального. Это позволит увеличить число реконструируемых дворовых территорий в три раза. В рамках губернаторского проекта «Наши дворы» стоит задача не только реконструировать и облагородить дворовые территории, но и дать старт разработке комплексного подхода к благоустройству в Ярославской области. Новый подход и стандарты благоустройства позволят создать более комфортные и безопасные условия во дворах для жителей региона.

В Рыбинске ликвидировали свалку на улице Моторостроителей.

Стихийную мусорку, устроенную жителями сразу трёх домов под своими окнами, пришлось за свой счёт убирать управляющей компании. Коммумнальные отходы, копившиеся здесь неделями, едва уместились в бункер объёмом 22 кубометра. В ближайшее время жителям нужно определиться с установкой контейнерной площадки. А за убранной территорией будут следить видеокамеры, и патрулировать сотрудники полиции.

О том, что бункер во дворе домов № 1, 3 и 5 на улице Моторостроителей будет убран, поскольку установлен в нарушение действующему законодательству, управляющие компании департамент ЖКХ предупреждал неоднократно. УК предлагалось оперативно решить вопрос с организацией контейнерной площадки вместе с жителями. Это предложение было проигнорировано. И во дворе с попустительства жильцов образовалась огромная стихийная свалка. Люди выбрасывали себе под окна не только крупногабаритный мусор, но и бытовые отходы, несмотря на то, что дома оборудованы мусоропроводами.

Чтобы решить вопрос с ликвидацией свалки, в ситуацию пришлось вмешаться специалистам департамента ЖКХ. Три управляющие компании: УК «Центр», «Комфорт» и «Единство», обслуживающие дома, договориться не смогли.

— В ходе проверки было установлено, что участок, на котором образовалась свалка, относится к территории дома № 1. Его обслуживанием занимается УК «Центр». Именно за счёт этой организации сегодня свалка была ликвидирована. К работе мы также подключили специалистов департамента ДГЖН и департамента по охране окружающей среды. Сотрудники ведомств намерены привлечь нарушителей к ответственности. Протоколы составлены в отношении одного юридического и одного физического лица. Управляющие компании в течение десяти дней должны провести собрания с собственниками по вопросу установки контейнерных площадок. Одна это будет площадка или несколько решат жители, — рассказала заместитель директора департамента ЖКХ, транспорта и связи Алла Тетюшкина.

Чтобы не допустить образование новой свалки, территория уже находится под видеонаблюдением. Кроме камер нарушителей будут фиксировать специалисты отдела охраны окружающей среды администрации Рыбинска и сотрудники полиции.