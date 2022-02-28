Планы по ремонту дорог и «Маленький Рыбинск»

В 2022 году в Рыбинске на ремонт улично-дорожной сети планируют направить средства областного бюджета.

В приоритетном списке – улицы Луговая, Радищева, Орджоникидзе, тротуары на улице Ошурковской, а также проезды к объектам социальной сферы: новые и те, что остались незавершенными в прошлом году.

Средства Дорожного фонда, а это порядка 35 миллионов рублей будут направлены на капитальный ремонт проезжей части, обустройство тротуаров участка дороги по улице Луговой от улицы Ухтомского до улицы Орджоникидзе, ул. Орджоникидзе от улицы Луговой до Ярославского тракта. Капитальный ремонт асфальтового покрытия, тротуаров, обустройство парковок и велодорожек по улице Радищева от улицы Пушкина до улицы Луначарского. Также будут обустроены тротуары по улице Ошурковской от улицы Линейной до улицы Сысоевской. В этом же списке 200 метровый участок в продолжение ремонта автодороги дороги к ДОЛ «Полянка».

– В этом году при планировании ремонта в первую очередь обращали внимание на объекты, которые нужно доделать. Осенью из-за недобросовестного подрядчика остались недоделанными часть запланированных проездов к детским садам и школам. Нас поддержал и.о. губернатора и пообещал дополнительно выделить средства – 23 миллиона рублей, чтобы мы могли закончить эти работы. Это принципиальные объекты, – рассказал и.о. главы администрации города Рыбинска Алексей Рябченков.

Также в этом году Рыбинск стал участником областной трехгодичной программы ремонта подъездов к объектам соцсферы. Она станет продолжением ремонтов, начатых в 2021 году. Выделенная сумма составит 88 миллионов рублей. Приоритетные объекты определили вместе с департаментом образования. И даже включили целые улицы в программу, если они являются подъездными к учреждениям, которые посещают дети. Например, улица Корнева.

В 2022 году Рыбинск также рассчитывает на поддержку из федерального бюджета на ремонт улично-дорожной сети. Это позволило бы распределять объекты по микрорайонам, чтобы появлялись нормальные отремонтированные дороги на территории всего города.

– Сейчас мне важно получать обратную связь от жителей Рыбинска, чтобы планировать последующие ремонты с учетом их мнения, – подчеркнул Алексей Рябченков.

Капитальные ремонты автодорог не отменяют необходимость локальных. В настоящее время в Рыбинске приступили к ямочному ремонту. Он необходим, чтобы обеспечить безопасность движения на дорогах, к которым еще предстоит вернуться с капитальными изменениями.

В Рыбинске определись с проектом детского городка в Волжском парке.

В департаменте ЖКХ, транспорта и связи обработали опросные листы. Абсолютное большинство жителей высказалось за оригинальное решение в конструкции игрового городка «Маленький Рыбинск».

Выразить мнение по проекту будущего детского городка можно было несколькими способами: на встрече с представителями департамента ЖКХ, которая прошла 21 февраля рядом с местом установки, через опросный лист, который предлагалось заполнить при обращении в департамент, и на встрече с воспитанниками Кванториума и их родителями.

На выбор горожанам предложили пять типовых проектов и оригинальный – «Маленький Рыбинск». Последний разработан на основе эскизных предложений детей: малые архитектурные формы выполнены в виде городских достопримечательностей.

– Мы обработали 200 опросных листов. Часть собрали на встрече с жителями, часть поступила в департаменте в течение двух дней. «Маленький Рыбинск» получил практически единогласную поддержку горожан, один человек высказался против благоустройства, – рассказала заместитель директора департамента ЖКХ, транспорта и связи Наталья Иванова.

Детский городок в Волжском парке планируется благоустроить в этом году по губернаторской программе «Наши дворы», в рамках которой в Рыбинске комплексно приведут в порядок еще 35 придомовых территорий.