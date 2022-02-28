Деминский лыжный марафон пройдет без Worldloppet

Международная федерация лыжных марафонов Worldloppet сообщила о временном прекращении сотрудничества с российскими коллегами из Russialoppet и запретила использовать свой логотип во время проведения Ростех Деминского марафона в этом сезоне.

Несмотря на это решение, самый массовый лыжный марафон России состоится. Он пройдет в запланированные даты 6-7 марта с новым рекордом по количеству заявок.

27 февраля исполнительный совет международной федерации лыжных марафонов Worldloppet провел специальное заседание, на котором принял решение приостановить сотрудничество с Деминским лыжным марафоном и другими стартами серии Russialoppet, а также исключить все российские гонки из глобального календаря лыжных марафонов в связи.

В связи с продолжающейся российской агрессией против Украины Федерация лыжных гонок Worldloppet приняла решение отстранить Федерацию от участия в российском Деминском марафоне, а все российские гонки исключены из Глобального календаря лыжных марафонов, говорится в в официальном сообщении организации. Кроме того, Worldloppet прекращает сотрудничество с Russialoppet.

Это решение продлится, по крайней мере, в этом сезоне. На ежегодном общем собрании, которое состоится в июне, будет дана оценка ситуации и обсуждены дальнейшие шаги.

– Военная агрессия против другой нации полностью противоречит всем ценностям, которые отстаивает Wordloppet. Это причина, по которой мы должны принять это решение. С этим решением мы также идем навстречу нашему близкому партнеру FIS, – отметила Юха Вильямаа, президент Worldloppet.

Кроме того, Worldloppet не советует ездить на какие-либо лыжные гонки в России.

Позиция международной федерации запрещает использовать символику и название Worldloppet по время проведения Ростех Деминского марафона, однако не влияет на решение о проведении соревнований. Как заявил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев, Деминский марафон состоится в запланированные сроки.

– Благодарю всех, кто готовит эти соревнования: оргкомитет, судей, водителей ратраков, волонтеров – всех, кто делает все возможное, чтобы марафон прошел на традиционно высоком уровне. Деминский лыжный марафон состоится. С иностранными спортсменами или без них. И с новым рекордом по количеству заявок. Самый большой марафон России пройдёт 6-7 марта под Рыбинском. И на нем мы будем вместе, – сказал Михаил Евраев.

Как сообщили в центре лыжного спорта «Дёмино», решение международной федерации серьезно не повлияет на количественный состав. Для участия в соревнованиях заявки подали более четырех тысяч любителей лыжных гонок. Из них 29 иностранных спортсменов. Отказ от участия пришел пока только от лыжников из Швеции.

– В этом году мы отмечаем повышенный интерес к марафону. Свободные места на все виды гонок закончились еще за месяц до стартов, и мы вынуждены записывать желающих в лист ожидания. В случае отказа от участия по болезни или личным причинам слот сразу переходит к другому спортсмену. Поэтому решение Worldloppet вряд ли скажется на количестве участников, но мы надеемся, что наше многолетнее сотрудничество в ближайшее время вновь будет восстановлено, – сказал директор СНП «Деминские марафоны» Игорь Самойлов.

Золотая гонка на 50 километров состоится в воскресенье, 6 марта, серебряная гонка на 25 километров классическим стилем 7 марта. На старт вместе с любителями выйдут звезды лыжного спорта — олимпийский чемпион 2010 года, серебряный призер Олимпиады 2014 года, трёхкратный чемпион мира Никита Крюков, двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий, чемпион мира и олимпийский призер Алексей Петухов, бронзовый призер бронзовый призер Ванкувера Николай Морилов. В числе почетных гостей отечественные легенды лыжного спорта Александр Завьялов и Николай Зимятов.

Напомним, в ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» с целью «защиты жителей Донбасса», после чего российские войска вторглись на территорию Украины.

По данным заместителя министра обороны Анна Маляр, ориентировочные суммарные потери России с 24 февраля по 28 февраля составляют: самолетов – 29, вертолеты – 29, танки -191, боевые бронированные машины – 816, пушки – 74, ЗРК БУК – 1, Град – 21, автомобильная техника – 291, цистерны – 60, БПЛА ОТР – 3, корабли/катера – 2, средства ПВО – 5. Потери среди личного состава – примерно 5300 человек.

За четыре дня войны, по данным МВД Украины, в Украине погибло 352 мирных жителя, в том числе 14 детей, ранения получили 1684 человека.