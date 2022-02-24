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Следствие по делу Белкова продлено до 16 апреля

24.02.2022, 17:26, Новости
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Следствие по делу известного судостроителя, генерального директора верфи «Бэлл» Олега Белкова продлено до 16 апреля, сообщил РАПСИ его адвокат Дмитрий Пак.

– Сегодня нам объявили, что продлён срок расследования ещё на два месяца – до 16 апреля. Считаем это затягиванием дела, – сказал защитник.

Он напомнил, что расследование уголовного дела началось ещё полтора года назад, а в его рамках под арестом остаются два катера, разработанных и произведённых в России, которые предназначались для отправки заказчику в Дубай для участия в международном Boat Show. При этом у поставщика был полный набор необходимых документов и экспертиз для осуществления экспортных поставок. За полтора года следствие так и не представило оснований для ареста катеров верфи «Бэлл».

– Нам говорят, что проводится экспертиза, но она явно затянулась. При этом у нас есть документы, подтверждающие, что катера не военные, а гражданские. Важно отметить, что с сентября 2020 года работа частной верфи «Бэлл» полностью парализована, люди лишились работы, верфь несёт убытки в том числе и потому, что не может исполнить экспортный контракт, а действия следствия сорвали перспективную сделку. При этом в 2018 году президент РФ высоко оценил работу Белкова на посту директора СЗ «Вымпел», – отметил Дмитрий Пак.

Пак также сообщил, что защита обратилась к таможенным органам с вопросом о судьбе катеров, не проходящих по уголовному делу, которые также были изъяты у верфи «Бэлл», из-за чего судостроителям был нанесён ущерб в сотни тысяч евро, не считая упущенной выгоды.

– У нас много говорят о развитии несырьевого экспорта, и «Бэлл» мог бы стать прекрасным примером, как надо продавать по всему миру российские лодки. Мы подали ходатайство в таможенные органы с требованием вернуть или прояснить процессуальный статус 3 и 4 корпуса, которые в деле никак не проходят, у нас в материалах речь идёт о 1 и 2 корпусе, – подчеркнул адвокат.

Кроме того, он подал обращения в Генеральную прокуратуру и областному Уполномоченному по правам предпринимателей Альфиру Бакирову, который в свою очередь направил прокурору Ярославской области запрос по итогам своей проверки, где выразил несогласие «с выводом следствия относительно события совершенного преступления».

Олег Белков был задержан в Рыбинске в феврале прошлого года. Городской суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, в декабре 2021 года она была изменена на подписку о невыезде.




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