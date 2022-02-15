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За сезон с дорог Рыбинска вывезено более 106 тысяч кубометров снега

15.02.2022, 15:47, Новости
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Своевременный вывоз снежной массы с автодорог города позволяет не допускать заужения проезжей части, а в период таяния снега – избежать подтопления.

После периода обильных снегопадов по этому направлению дорожники работают активно. За минувшую неделю вывезено около девяти тысяч кубометров снега.

Снежную массу убрали с перекрестка с круговым движением на улице Фурманова, остановок и пешеходных переходов на улицах Свободы, Фурманова, Л.Чайкиной, З.Космодемьянской, Новой, Полиграфской, Волжской набережной, Крестовой и пр. Ленина. Вывезен снег с проезда у ТЦ «Эпицентр» и предприятия «Криста» в Мариевке.

Решена проблема зауженной дороги по улице Ломоносова от Волжской набережной до ул. Чкалова, а также в Заволжье по улицам Правды, Рыбинской, Бурлацкой, Пестеля, Ширшова, Волкова, Тракторной, Бадаева, и Тарасова.

– Стараемся планировать вывоз снега на ночное время. Это касается дорог с интенсивным движением, чтобы не мешать автотранспорту. Или днем, когда поток машин снижен. Вдоль дороги работает лаповый погрузчик, снежная масса вывозится самосвалами. Суммарно за день все городские подрядчики переправляют на площадку для сбора снега от тысячи до полутора тысяч кубов снега, – рассказал Олеся Минеева, директор департамента ЖКХ, транспорта и связи.

Объемы вывезенного снега считают в кубометрах. Каждый самосвал протарирован в соответствии с кубатурой кузова: 12, 15, 25 кубометров. Общий подсчет ведется по количеству рейсов, сделанных грузовым транспортом. Все машины оборудованы системой навигации.

С начала сезона с дорог Рыбинска вывезли более 106,628 тысяч кубометров снежной массы.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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