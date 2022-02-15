В Рыбинске вспоминают подвиг воинов-интернационалистов

15.02.2022, 14:49, Новости

Теги: Война

Сегодня в нашей стране отмечается День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В честь памятной даты в Рыбинске у памятника воинам-интернационалистам состоялся митинг. Почтить память рыбинцев, погибших в «горячих точках», пришли участники локальных конфликтов, родные павших солдат, руководители администрации, учащиеся школ.

15 февраля – День памяти о воинах-интернационалистах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата приурочена к выводу советских войск из Афганистана. 33 года назад последняя российская колона покинула территорию исламской республики.

В афганской войне принимали участие 625 рыбинцев. 12 из них погибли, один пропал без вести. 160 награждены боевыми орденами и медалями СССР и Афганистана, 25 имеют две и более награды.

— Сегодня мы собрались у этого обелиска, чтобы возложить цветы и отдать дань памяти погибшим героям. А также сказать слова благодарности участникам тех событий, которые пришли сюда. Низкий вам поклон и долгих лет здоровья, — сказала председатель Совета первичной ветеранской организации семей погибших защитников Отечества Татьяна Следникова.

Митинг завершился минутой молчания и возложением цветов к памятнику воинам-интернационалистам.

Пресс-служба администрации Рыбинск