Ростех Деминский марафон пройдет с учетом рекомендаций Роспотребнадзора

08.02.2022, 6:43, Новости

Теги: Безопасность, Дёмино, Здоровье, Здравоохранение, Спорт

6 и 7 марта в ЦЛС «Демино» под Рыбинском состоится XV Международный Ростех Деминский лыжный марафон FIS/Worldloppet – 2022.

В условиях пандемийных ограничений спортивное событие пройдет с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, что позволит обеспечить безопасность всех участников мероприятия.

Заявки на участие в масштабном спортивном событии подали 3942 человека. Это представители 61 региона России и десяти стран мира. Поэтому мерам по антиковидной безопасности марафонских гонок предъявляются серьезные требования.

— Старт участников будет проходить волнами, а предстартовый коридор разделён лыжнями, что обеспечит социальную дистанцию. Вход на предстартовую поляну также будет организован с двух сторон, чтобы развести потоки участников, — пояснил директор СНП «Деминские марафоны» Игорь Самойлов.

Вопрос коронавирусной безопасности внес свои коррективы не только в организацию старта участников, но и в работу команды Ростех Деминского марафона в целом.

— Команда марафона прошла вакцинацию, на всем протяжении подготовки стартов и в дни проведения гонок будет неукоснительно соблюдаться масочный режим, социальная дистанция, предоставлена возможность регулярно пользоваться антисептиками. Ограничение по наполняемости трибун – 30 %, — отметила заместитель главы администрации по социальным вопросам Наталья Шульдина.

Вместительная трибуна центра «Демино», на шесть тысяч мест, позволит зрителям и болельщикам выдержать рекомендованную Роспотребнадзором дистанцию.

Пресс-служба администрации города Рыбинска