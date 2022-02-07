В Рыбинске отремонтируют участок берегоукрепления в микрорайоне Северный
07.02.2022, 10:44, Новости
Теги: Бюджет, Волга, Ремонт
Речь идёт об участке на правом берегу Волги в районе ДК «Вымпел» возле жилых домов на улице Кораблестроителей.
В январе 2021 года территория была обследована комиссией, в которую вошли представители нескольких ведомств. Специалисты подтвердили необходимость ремонта 200-метрового участка берегоукрепления.
Негативное воздействие на берег в районе ДК «Вымпел» оказывают водные потоки от гидроузла, которые многократно усиливаются осенью и весной — в период пропуска паводков и половодий через гидросооружения. Предотвратит размывание берега восстановление берегоукреплений.
О конкретных сроках по строительству берегоукреплений можно будет говорить в марте, когда закончатся процедуры торгов, и станет известен подрядчик.
Работы по строительству объекта «Берегоукрепление правого берега реки Волги в районе ДК «Вымпел» в Рыбинске будут проведены в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области» государственной программы «Охрана окружающей среды в Ярославской области» на 2020-2024 годы.
Пресс-служба администрации Рыбинска
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