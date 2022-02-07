В Рыбинске отремонтируют участок берегоукрепления в микрорайоне Северный

07.02.2022, 10:44, Новости

Теги: Бюджет, Волга, Ремонт

Речь идёт об участке на правом берегу Волги в районе ДК «Вымпел» возле жилых домов на улице Кораблестроителей.

В январе 2021 года территория была обследована комиссией, в которую вошли представители нескольких ведомств. Специалисты подтвердили необходимость ремонта 200-метрового участка берегоукрепления.

Негативное воздействие на берег в районе ДК «Вымпел» оказывают водные потоки от гидроузла, которые многократно усиливаются осенью и весной — в период пропуска паводков и половодий через гидросооружения. Предотвратит размывание берега восстановление берегоукреплений.

О конкретных сроках по строительству берегоукреплений можно будет говорить в марте, когда закончатся процедуры торгов, и станет известен подрядчик.

Работы по строительству объекта «Берегоукрепление правого берега реки Волги в районе ДК «Вымпел» в Рыбинске будут проведены в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области» государственной программы «Охрана окружающей среды в Ярославской области» на 2020-2024 годы.

Пресс-служба администрации Рыбинска