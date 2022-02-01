В 2022 году в Рыбинске проведут ремонты в 36 учреждениях социальной сферы

01.02.2022, 13:15, Новости

Теги: Бюджет, Культура, Образование, Спорт

В этом году в Рыбинске ремонтные работы в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» по направлению инициативного бюджетирования проведут на 24 объектах образования и 12 объектах спорта и культуры.

Это будут ремонты кровель, фасадов, благоустройство территорий и мероприятия по энергосбережению.

Средства в рамках инициативного бюджетирования направлены депутатами Ярославской областной Думы. Общая сумма финансирования составляет почти 25 миллионов рублей. 95 % средств направлены из областного бюджета, 5 % – софинансирование местного.

— Самые дорогостоящие из планируемых работ – замена кровель. В этом году отремонтируют крыши школы № 20, детского сада при школе № 24, спортивной школы № 10 и ДК «Вымпел». Работы капитального характера пройдут в Общественно-культурном центре. Здесь запланирован ремонт большого зала, — рассказала заместитель главы Рыбинска по социальным вопросам Наталья Шульдина.

Продолжится ремонт Дворца спорта «Метеор». В рамках губернаторской программы «Решаем вместе» будет обновлён фасад здания СДЮСШОР № 1на Волжской набережной. Мероприятия по энергосбережению — замена светильников — запланированы в «Переборце». Деньги выделены на благоустройство территорий детского сада № 94 и КДК «Переборы».

Остальные средства, выделенные по инициативному бюджетированию на объекты соцсферы, пойдут на ремонт и отделку внутренних помещений и коммуникаций, замену окон, модернизацию пожарной сигнализации, приобретение звуковой аппаратуры. Всего запланировано 39 видов работ.

Пресс-служба администрации Рыбинска