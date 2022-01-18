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По губернаторской программе «Наш двор» в Рыбинске отремонтируют 33 двора

18.01.2022, 10:17, Новости
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В 2022 году Рыбинск отремонтирует в три раза больше дворов, чем в прошлом.

На комплексное благоустройство дворов Рыбинск получит 242 миллиона рублей. Эта сумма утверждена на заседании рабочей группы под председательством и.о. главы региона Михаила Евраева, созданной для реализации в Ярославской области проекта «Наш двор».

Ярославская область получила дополнительные средства на комплексное благоустройство придомовых территорий.

Также на выделенные средства будут устроены три площадки для выгула собак. Сейчас специалисты департамента ЖКХ, транспорта и связи формируют карту придомовых территорий, которые станут участниками губернаторской программы «Наш двор». На участие уже поступили более 50 заявок от жителей.

– До 20 февраля жителям необходимо подготовить или доработать существующую проектно-сметную документацию проектов благоустройства. Актуализировать их стоимость. Работа предстоит непростая, но упускать шанс отремонтировать в городе более 30 дворов мы не имеем права, — рассказал первый заместитель главы Рыбинска Алексей Рябченков.

Список дворов Рыбинск представит до 20 февраля. Отбор претендентов проведут областные специалисты. К 1 мая муниципальные образования должны определить подрядчиков.

Пресс-служба администрации Рыбинска




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