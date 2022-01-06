Рождество в Рыбинске
06.01.2022, 12:38, Афиша
Теги: Безопасность, Праздник
Рыбинские учреждения культуры подготовили Рождественскую программу.
7 и 8 января на спектакли, сказки и концерты приглашают рыбинские театры, дворцы культуры и общественно-культурный центр. Также 7 января рыбинцев ждут на тематические экскурсии. Все мероприятия проводятся в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
7 января 2022 года
Рыбинский театр кукол
10:00 и 13:00 – Главная елка. Спектакль «Щелкунчик»
17:00 – Новый год на подушках (для самых маленьких зрителей)
Рыбинский драматический театр
11:00 – Сказка «Морозко»
17:00 – Спектакль «Лес»
ДК «Вымпел»
11:00 – Интерактивное шоу «Щенки спасают Новый год»
ДК «Волжский»
16:00 – Большой рождественский концерт
ОКЦ
14:00 – виртуальный концертный зал сказка «Двенадцать месяцев»
16:00 – концертная программа «Голос 60+ «Споем на Рождество»
Экскурсии
12:00 – рождественская экскурсия в интерактивно-познавательном комплексе «Топтыгина берлога» (КДК «Переборы»)
10:00 – 15:00 – новогодние прогулки в экспозиционном комплексе «Советская эпоха»
12:00 – рождественская экскурсия «Православный Рыбинск. Церкви и подворья от Казанского до Сретенского» (место сбора – храм Казанской иконы Божией Матери)
8 января 2022 года
ДК «Слип»
13:00 – Музыкальный спектакль «Карусель на Рождество»
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