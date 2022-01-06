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Рождество в Рыбинске

06.01.2022, 12:38, Афиша
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Рыбинские учреждения культуры подготовили Рождественскую программу.

7 и 8 января на спектакли, сказки и концерты приглашают рыбинские театры, дворцы культуры и общественно-культурный центр. Также 7 января рыбинцев ждут на тематические экскурсии. Все мероприятия проводятся в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

7 января 2022 года

Рыбинский театр кукол
10:00 и 13:00 – Главная елка. Спектакль «Щелкунчик»
17:00 – Новый год на подушках (для самых маленьких зрителей)

Рыбинский драматический театр
11:00 – Сказка «Морозко»
17:00 – Спектакль «Лес»

ДК «Вымпел»
11:00 – Интерактивное шоу «Щенки спасают Новый год»

ДК «Волжский»
16:00 – Большой рождественский концерт

ОКЦ
14:00 – виртуальный концертный зал сказка «Двенадцать месяцев»
16:00 – концертная программа «Голос 60+ «Споем на Рождество»

Экскурсии
12:00 – рождественская экскурсия в интерактивно-познавательном комплексе «Топтыгина берлога» (КДК «Переборы»)
10:00 – 15:00 – новогодние прогулки в экспозиционном комплексе «Советская эпоха»
12:00 – рождественская экскурсия «Православный Рыбинск. Церкви и подворья от Казанского до Сретенского» (место сбора – храм Казанской иконы Божией Матери)

8 января 2022 года

ДК «Слип»
13:00 – Музыкальный спектакль «Карусель на Рождество»




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