Очередной этап работ по берегоукреплению начнется в 2022 году в Рыбинске ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Очередной этап работ по берегоукреплению начнется в 2022 году в Рыбинске

16.12.2021, 17:17, Новости
Теги: ,

В 2022 – 2023 годах в Рыбинске будет проведено укрепление правого берега Волги в районе ДК «Вымпел».

16 декабря вопросы подготовки к реализации проекта обсудили на рабочем совещании Федерального агентства водных ресурсов с субъектами Российской Федерации, в котором в режиме ВКС приняли участие представители департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области и администрации Рыбинска.

– Проект направлен на защиту городской инфраструктуры, обеспечение безопасности населения, – рассказал и. о. заместителя председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Также берегоукрепление необходимо для минимизации негативного воздействия вод Горьковского водохранилища на прибрежную зону в соответствии с приоритетными задачами национального проекта «Экология».

Ранее работы по берегоукреплению в Рыбинске уже проведены на двух участках: от «Обелиска» до ДС «Полет» и от улицы Средней Казанской до устья реки Черемухи. Новый проект реализуется в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды в Ярославской области» на 2020 – 2024 годы.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12 / В Рыбинске ремонтируют квартиры для очередников из домов на улице Щепкина

24.11 / Строящемуся детскому саду на улице Новосёлов присвоили номер и название

23.11 / Дорогу на улице Волочаевской введут в эксплуатацию к Новому году

18.11 / Четверть объема взятых ярославцами кредитов – это ипотека

18.11 / За 80 лет Рыбинская ГЭС выработала 79 млрд кВт·ч электроэнергии

01.11 / В Рыбинске завершается строительство дороги на улице Волочаевской

01.11 / Покупка квартиры на материнский капитал: правила

18.08 / Тендеры на ремонт дорог в Ярославской области

12.08 / В Рыбинске строят велодорожки

05.08 / За I полугодие 2021 года Каскад Верхневолжских ГЭС выработал 940 млн кВт⋅ч

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика