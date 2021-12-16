Очередной этап работ по берегоукреплению начнется в 2022 году в Рыбинске

16.12.2021, 17:17, Новости

Теги: Волга, Строительство

В 2022 – 2023 годах в Рыбинске будет проведено укрепление правого берега Волги в районе ДК «Вымпел».

16 декабря вопросы подготовки к реализации проекта обсудили на рабочем совещании Федерального агентства водных ресурсов с субъектами Российской Федерации, в котором в режиме ВКС приняли участие представители департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области и администрации Рыбинска.

– Проект направлен на защиту городской инфраструктуры, обеспечение безопасности населения, – рассказал и. о. заместителя председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Также берегоукрепление необходимо для минимизации негативного воздействия вод Горьковского водохранилища на прибрежную зону в соответствии с приоритетными задачами национального проекта «Экология».

Ранее работы по берегоукреплению в Рыбинске уже проведены на двух участках: от «Обелиска» до ДС «Полет» и от улицы Средней Казанской до устья реки Черемухи. Новый проект реализуется в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды в Ярославской области» на 2020 – 2024 годы.