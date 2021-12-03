Закладной камень на воинском мемориале ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Закладной камень на воинском мемориале

03.12.2021, 15:07, Новости
Теги:

3 декабря, в День неизвестного солдата, в Рыбинске на Всехсвятском кладбище, где находятся захоронения участников Великой Отечественной войны, установили закладной камень на месте памятного знака «Горсть земли».

Здесь будут захоранивать землю, привезенную с мест боев, братских могил земляков–рыбинцев, погибших вдали от малой родины.

Идея проекта Вахта Памяти «Горсть земли» родилась в Рыбинске в 2019 году. Тогда же и состоялся первый автопробег к месту захоронения. Затем последовали еще две поездки. В 2021 году представили общественных организаций, промышленных предприятий города Рыбинска и Ярославской области участвовали в автопробеге по местам боевых сражений. В Рыбинск они привезли капсулу с землей с мест захоронений рыбинцев.

– Время течет, но наша память о тех страшных событиях, не меняется. И это правильно. Я хочу поблагодарить инициаторов и активистов Вахты памяти «Горсть земли». К нашей рыбинской инициативе присоединилась вся страна. Уверен, акция получит продолжение, – сказал Олег Кондратенко, директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Участники акции побывали по местам боев Тульской, Калужской, Брянской, Смоленской, Тверской областей и республики Беларусь. Из поездки участники привезли землю с мест захоронений, чтобы спустя 80 лет солдаты смогли вернуться домой. Торжественную церемонию захоронения земли провели члены молодежной организации «Патриот».

– Теперь сюда могут привозить землю родственники солдат Великой Отечественной войны, оставшихся на полях сражений. Здесь воины-земляки соберутся все вместе, – отметил Владимир Алябьев, инициатор акции «Горсть земли».

По окончании церемонии собравшиеся – учащиеся школ, воспитанники патриотических объединений и члены общественных организаций почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к закладному камню.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




Смотреть комментарииОдин комментарий

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / В Рыбинске открыли школьный музей 246 Шумской стрелковой дивизии

25.06 / В Ярославле финишировал автопробег международного проекта Вахта памяти «Горсть Земли»

22.06 / И кем же Рыбинск гордится?

19.06 / Ветераны примут участие в международном проекте «Горсть Земли»

18.06 / «Стену памяти города Рыбинска» пополнили новыми именами

15.06 / В Рыбинске пройдёт международная акция «Огненная картина войны»

11.06 / В рыбинский музей, школы и библиотеку семья передала личные вещи П.И. Батова

20.05 / Владимир Путин поддержал предложение о присвоении Рыбинску звания «Город трудовой доблести»

09.05 / В Рыбинске отметили День Победы

05.05 / Программа праздничных мероприятий 9 Мая в Рыбинске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика