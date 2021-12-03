Закладной камень на воинском мемориале

03.12.2021, 15:07, Новости

Теги: Война

3 декабря, в День неизвестного солдата, в Рыбинске на Всехсвятском кладбище, где находятся захоронения участников Великой Отечественной войны, установили закладной камень на месте памятного знака «Горсть земли».

Здесь будут захоранивать землю, привезенную с мест боев, братских могил земляков–рыбинцев, погибших вдали от малой родины.

Идея проекта Вахта Памяти «Горсть земли» родилась в Рыбинске в 2019 году. Тогда же и состоялся первый автопробег к месту захоронения. Затем последовали еще две поездки. В 2021 году представили общественных организаций, промышленных предприятий города Рыбинска и Ярославской области участвовали в автопробеге по местам боевых сражений. В Рыбинск они привезли капсулу с землей с мест захоронений рыбинцев.

– Время течет, но наша память о тех страшных событиях, не меняется. И это правильно. Я хочу поблагодарить инициаторов и активистов Вахты памяти «Горсть земли». К нашей рыбинской инициативе присоединилась вся страна. Уверен, акция получит продолжение, – сказал Олег Кондратенко, директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Участники акции побывали по местам боев Тульской, Калужской, Брянской, Смоленской, Тверской областей и республики Беларусь. Из поездки участники привезли землю с мест захоронений, чтобы спустя 80 лет солдаты смогли вернуться домой. Торжественную церемонию захоронения земли провели члены молодежной организации «Патриот».

– Теперь сюда могут привозить землю родственники солдат Великой Отечественной войны, оставшихся на полях сражений. Здесь воины-земляки соберутся все вместе, – отметил Владимир Алябьев, инициатор акции «Горсть земли».

По окончании церемонии собравшиеся – учащиеся школ, воспитанники патриотических объединений и члены общественных организаций почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к закладному камню.

Пресс-служба администрации города Рыбинска