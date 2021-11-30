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В Театре кукол поставили «Щелкунчика»

30.11.2021, 10:11, Новости
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В Рыбинском театре кукол состоялась премьера спектакля «Щелкунчик».

Прекрасная сказка появилась благодаря национальному проекту «Культура малой Родины». Постановка – новогодний подарок юным рыбинцам.

Режиссёр спектакля — Пётр Васильев из Санкт- Петербурга. Его первой работой на рыбинской сцене стала постановка «Кентервильское приведение». Продолжил традицию мистических сюжетов «Щелкунчик» по сказке Гофмана.

– Чтобы мистика у нас получилась, был выбран прием «чёрного кабинета». Волшебный театральный приём, когда мы скрываем артистов не за ширмой, а за световой ширмой. Они присутствуют вроде бы наряду с куклами, но в темноте. Из темноты рождаются и чудеса, и ужасы, – рассказал режиссер Петр Васильев.

В рыбинской постановке «Щелкунчика» сокращен персонаж брата Марии – Фрица. История самого Щелкунчика вынесена в начало спектакля. Поэтому к тому времени, когда игрушка попадает в руки к юной Марии, зритель уже знает предысторию.

– Спектакль получился действительно волшебным, полным чудес. Два премьерных дня прошли при полном аншлаге с учетом 30% наполняемости зала. Этот спектакль мы будем показывать для школьников в Новый год и Рождество с новогодней интермедией перед спектаклем, – пояснила Елена Иванова, директор Рыбинского театра кукол.

В будущем Рыбинский театр кукол продолжит сотрудничество с талантливым режиссёром.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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