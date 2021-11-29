На перекрёстке улиц Плеханова, Румянцевской и Гоголя изменено движение транспорта ✓ Новости Рыбинска и не только
 

На перекрёстке улиц Плеханова, Румянцевской и Гоголя изменено движение транспорта

29.11.2021, 13:39, Новости
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Сейчас на транспортной развязке действуют временные дорожные знаки.

Постоянные указатели появятся, как только подрядчик закончит первый этап работ для введения на перекрестке новой схемы движения.

В Рыбинске на перекрёстке Плеханова, Румянцевской и Гоголя продолжается подготовительная работа для организации новой схемы дорожного движения. Подрядчик заканчивает первый этап работ, который включает в себя изменение конфигурации островков безопасности. Строители выполняют установку бортового камня. Далее начнется устройство пешеходных переходов. Для безопасности граждан их перенесут дальше от перекрёстка.

В настоящее время на транспортной развязке действуют временные дорожные знаки.

— Сейчас движение организовано с помощью временных знаков так, как оно должно быть. Как только поступят постоянные дорожные знаки, их установят на перекрёстке. Это будет второй и заключительный этап изменений на транспортной развязке. Водители уже могут привыкать к новой схеме движения, — рассказал главный инженер МБУ «Управление городского хозяйства» Игорь Клунок.

По новой схеме участок улицы Гоголя от улицы Плеханова до улицы Карякинской станет односторонним для движения транспорта от улицы Плеханова в сторону улицы Карякинской. На улице Румянцевской также вводится одностороннее движение на участке от улицы Карякинской до улицы Плеханова.

Пресс-служба администрации Рыбинска




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